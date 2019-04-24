Mynet Trend

Bunlar nasıl hareketler?

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
EĞLENCE  | 24.04.2019 16:07 | Son Güncelleme

Ünlü komedyenin eşi yoga hareketleriyle adeta yürek hoplattı!

Christine McGuinness en zor yoga hareketlerini büyük bir başarıyla icra etti!

Ünlü komedyenin eşi esnekliğiyle parmak ısırttı!

Ünlü İngiliz komedyen Paddy McGuiness'in eşi Christine kamusal alanda bir yoga seansına katıldı.
Güzelliği dillere destan kadının yoga hareketlerini uyguladığı sırada esnekliği ise parmak ısırttı.
Peckforton Kalesi'ndeki yoga seansına katılan Christine seksi spor kıyafetleriyle de ilgi odağı oldu.
Gri renkli dar body ve tayt şort giyen 31 yaşındaki genç kadın dolgun hatlarıyla da göz doldurdu.
Üç çocuk annesi kadın geçen ay yaptığı açıklamayla çok tartışılmıştı.
Kendini bekar bir anne gibi hissettiğini söyleyen Christine eşinin yoğun iş programından dert yanmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
paddy mcguinness Yoga seksi
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Metrobüste taciz skandalı! Sosyal medyadan tepki yağıyor

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını iade etti

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını iade etti

27 yıl komada kalan kadın uyandı

27 yıl komada kalan kadın uyandı

İlginizi Çekebilir

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Kadin guzel kendine iyi bakiyor,soyadi gibi Guiness rekorlar kitabina girecektir. Benim gonlumun rekorlar kitabina girdi, kendisine ve kocasina omur boyu mutluluklar dilerim!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılların efsanesi Moğollar Grubu 101 saatlik canlı yayına geliyor!

Yılların efsanesi Moğollar Grubu 101 saatlik canlı yayına geliyor!

Okan Şarlı grubun isminin anlamını açıkladı!

Okan Şarlı grubun isminin anlamını açıkladı!

66 yıllık karavanın içi görenleri büyülüyor

66 yıllık karavanın içi görenleri büyülüyor

Aslı Gökyokuş açıkladı: Müziğe devam

Aslı Gökyokuş açıkladı: Müziğe devam

Güneşte kavruldular! İngilizler Paskalya Tatili sonrasında...

Güneşte kavruldular! İngilizler Paskalya Tatili sonrasında...

Güliz Ayla: Ev konserleri planlıyorum!

Güliz Ayla: Ev konserleri planlıyorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.