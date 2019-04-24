Bunlar nasıl hareketler?

Christine McGuinness en zor yoga hareketlerini büyük bir başarıyla icra etti!

Ünlü komedyenin eşi esnekliğiyle parmak ısırttı!

Ünlü İngiliz komedyen Paddy McGuiness'in eşi Christine kamusal alanda bir yoga seansına katıldı.

Güzelliği dillere destan kadının yoga hareketlerini uyguladığı sırada esnekliği ise parmak ısırttı.

Peckforton Kalesi'ndeki yoga seansına katılan Christine seksi spor kıyafetleriyle de ilgi odağı oldu.

Gri renkli dar body ve tayt şort giyen 31 yaşındaki genç kadın dolgun hatlarıyla da göz doldurdu.

Üç çocuk annesi kadın geçen ay yaptığı açıklamayla çok tartışılmıştı.