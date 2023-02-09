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'Bunlar var ya bunlar sırtlan!' Canlı yayında öğrendi kendisini tutamadı! 'Vur emri geliyor...'

09.02.2023 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberleri... Tüm Türkiye deprem bölgesi için seferber oldu! Hem Türkiye hem de dünyanın farklı ülkelerinden yardımlar gitmeye devam ediyor. Hatay'da yağmacılara ilişkin yeni önlemler geliyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir, 'OHAL kararı geçtikten sonra yağmacılar için vur emri geliyor' ifadelerini kullandı.

'Bunlar var ya bunlar sırtlan!' Canlı yayında öğrendi kendisini tutamadı! 'Vur emri geliyor...'

Son dakika... Deprem bölgesinden gelen mucizeler devam ederken Hatay'daki yağmacılar bölge halkının moralini bozuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Gaziantep'te yaptığı açıklamada 'Meclis'te yapılacak olan oylama ile birlikte de olağanüstü hal yürürlüğe girmiş olacak, yağmalama çalışmalarına, gayretlerine de devlet parlamentodan bu yetkiyi alarak müdahale etme imkanını yakalayacaktır.' cümlelerini kullanmıştı.

CÜNEYT ÖZDEMİR YAĞMACILARI SIRTLANA BENZETTİ! 'VUR EMRİ GELİYOR'

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube'daki yayınına bağlanan bir vatandaşın isyanının ekrana taşıdı. Hatay'ın Defne beldesinde yağmacıların bir vatandaşın otomobilinin aküsünü çaldığını duyan Cüneyt Özdemir, bu yağmacıları sırtlana benzetti!

VUR EMRİ

'YAĞMACILARA 'VUR' EMRİ GELİYOR! BİRKAÇ GÜN ÇOK TEHLİKELİ...'

Cüneyt Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

'Yağmacılara 'Vur' emri geliyor, birkaç gün çok tehlikeli! Kendi organizasyonunuzu yapın. Deprem bölgesinde kötü niyetli insanlar var, baksana adamın arabasının aküsünü çalmışlar! Bunlar sırtlan! Sırtlandan da öte, bambaşka şeyler...'


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