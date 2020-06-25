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Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Evinizi güzelleştirmek için 2020’nin popüler ev dekorasyonu fikirlerinden ilham almanın tam zamanı! Bunun için en trend boya renklerini duvarlarınıza uygulayabilir, belki de yeni bir sanat eserini dekorasyonunuza dahil edebilirsiniz. Haki gibi askeri renklerden çiçekli duvar kağıtlarına, renkli dolaplardan ayaklı küvetlere kadar 2020’nin en son ev trendlerine göz atmaya ne dersiniz?

Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Güzel bir tasarım, işlevsel mobilyalar, renk patlamaları, vintage ruhu, eski ve yeninin karışımından oluşan eklektik tasarımlar ve karakterinizi yansıtan evler… Trend uzmanları 2020’nin trendlerini çoktan açıkladı bile. Evlerinde mutfaktan salona, banyodan antreye kadar pek çok alanda 2020 ruhunu en iyi şekilde yansıtmak isteyenler için 2020 dekorasyon trendlerini araştırdık.

BEMBEYAZ MUTFAKLAR 2020’YE DAMGA VURUYOR

Mutfaklarda ağırlıklı olarak beyaz renk paleti kullanmak, 2020 trendlerinin en önemli göstergelerinden biri. Zamansız, klasik mutfaklar için duvar boyasından dolaplara kadar her köşede beyazın hakimiyeti hissediliyor. Bunun yanında trend uzmanları beyaza yakın olabilecek açık griler ve açık maviler gibi yumuşak tonlara da mutfaklarda yer verilebileceğini söylüyor. Renk kullanımının yanı sıra mutfaklarda açık raflar, çekmeceli ahşap dolapların kullanımı da öne çıkıyor.

2020’NİN RENKLERİ: MAVİ VE LACİVERT

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Lacivert gölgeli klasik mavilerin bu yıl çok popüler olacağını söyleyebiliriz. Lacivert hem geleneksel hem de modern mekanlarda mükemmel bir kontrast sağlıyor, yani evinizin genel tarzı nasıl olursa olsun bu rengi kullanarak trendy bir ev yaratabilirsiniz. Örneğin bir odanızın tek duvarını bu renge boyayıp etkileyici bir görünüm yaratabilirsiniz. Daha dramatik bir görünüm için lacivertle birlikte ahşap mobilyaları kombinleyebilirsiniz. Duvarlara asacağınız tablolarla dekorasyonu tamamlayabilirsiniz.

ÇİÇEKLİ DUVAR KAĞITLARIYLA CIVIL CIVIL EVLER

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Ev dekorasyon trendleri 2020’de çiçekli duvar kağıtlarına merhaba diyor. Duvar kağıtları çok uzun zamandır kullanılan bir malzeme ama hiç bu kadar renkli, dokulu ve desenli olmamıştı. 2020’de çiçekli duvar kağıtlarında daha modern tasarımlar göreceğiz. Bu rengarenk duvar kağıtlarını salonların yanı sıra banyolarınızda ve hatta evinizin girişinde kullanarak trendlere uygun bir dekorasyon yaratmanız mümkün. Duvar kağıtlarını birçok dekor stiline uyacak şekilde çeşitli boyutlarda ve tasarımlarda bulmak mümkün olacak. Örneğin beyaz bir zemin üzerinde yeşil yaprak desenleriyle süslü bir duvar kağıdı odanıza tazelik getirirken kır çiçeği desenleri olan bir duvar kağıdı yatak odanıza bohem bir hava verecektir.

KIVRIMLI MOBİLYALARA MERHABA DEYİN

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Bu yılın en dikkat çeken dekorasyon trendlerinden biri de özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda çokça gördüğümüz kıvrımlı şekillere sahip mobilyaların yeniden ortaya çıkması. Bu yıllardan esinlenen mobilyalara modern bir tarzda yeni dokunuşlar ekleniyor ve özellikle salonlarda yerini alıyor. Siz de dalgalı, asimetrik tasarlanmış kanepeler, şezlonglar ya da banklar kullanarak bu trendi evinizde yaşatabilirsiniz.

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