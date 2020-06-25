Bunlara bakmadan evinizi dekore etmeyin! İşte 2020'nin en trend dekorasyon fikirleri...

Güzel bir tasarım, işlevsel mobilyalar, renk patlamaları, vintage ruhu, eski ve yeninin karışımından oluşan eklektik tasarımlar ve karakterinizi yansıtan evler… Trend uzmanları 2020’nin trendlerini çoktan açıkladı bile. Evlerinde mutfaktan salona, banyodan antreye kadar pek çok alanda 2020 ruhunu en iyi şekilde yansıtmak isteyenler için 2020 dekorasyon trendlerini araştırdık.

BEMBEYAZ MUTFAKLAR 2020’YE DAMGA VURUYOR

Mutfaklarda ağırlıklı olarak beyaz renk paleti kullanmak, 2020 trendlerinin en önemli göstergelerinden biri. Zamansız, klasik mutfaklar için duvar boyasından dolaplara kadar her köşede beyazın hakimiyeti hissediliyor. Bunun yanında trend uzmanları beyaza yakın olabilecek açık griler ve açık maviler gibi yumuşak tonlara da mutfaklarda yer verilebileceğini söylüyor. Renk kullanımının yanı sıra mutfaklarda açık raflar, çekmeceli ahşap dolapların kullanımı da öne çıkıyor.

2020’NİN RENKLERİ: MAVİ VE LACİVERT

Lacivert gölgeli klasik mavilerin bu yıl çok popüler olacağını söyleyebiliriz. Lacivert hem geleneksel hem de modern mekanlarda mükemmel bir kontrast sağlıyor, yani evinizin genel tarzı nasıl olursa olsun bu rengi kullanarak trendy bir ev yaratabilirsiniz. Örneğin bir odanızın tek duvarını bu renge boyayıp etkileyici bir görünüm yaratabilirsiniz. Daha dramatik bir görünüm için lacivertle birlikte ahşap mobilyaları kombinleyebilirsiniz. Duvarlara asacağınız tablolarla dekorasyonu tamamlayabilirsiniz.