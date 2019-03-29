YEMEK

Bunların hepsi gerçek! Nasıl bu hale geldiğini tahmin bile edemeyeceğimiz 12 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Bu görseller sadece kendilerini değil hayatı sorgulatacak kadar tuhaf!

Nereden geldiğini anlayamadığımız, bakınca tövbeestafurullah dedirtecek en tuhaf 12 yiyeceği sizlerle paylaşalım dedik, buyursunlar!

Bunların hepsi gerçek! Nasıl bu hale geldiğini tahmin bile edemeyeceğimiz 12 yiyecek

Filizlenmeye başlayan çilek

Filizlenmeye başlayan çilek

Tek yumurta ikiz formatında muz

Tek yumurta ikiz formatında muz

Bir değil, iki değil tam altılı muz!

Bir değil, iki değil tam altılı muz!

Yumruğunu gösteren biber

Yumruğunu gösteren biber

Heyecan reis kırmızı biber

Heyecan reis kırmızı biber

Eşek şakası kıvamında dondurma :(

Eşek şakası kıvamında dondurma :(

Ördek gibi görünen domates

Ördek gibi görünen domates

Yedi farklı üzümün bir araya gelip güçlerini birleştirdiği o an

Yedi farklı üzümün bir araya gelip güçlerini birleştirdiği o an

Sizce de bağırsağı andırmıyor mu?

Sizce de bağırsağı andırmıyor mu?

Mario görünümlü çilek adam

Mario görünümlü çilek adam

Midyenin içinde kapalı kalmış yengeç

Midyenin içinde kapalı kalmış yengeç

Bu yoğurdun üzerinde son kullanma tarihi basılı!

Bu yoğurdun üzerinde son kullanma tarihi basılı!
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Anahtar Kelimeler:
eğlenceli içerikler tuhaf yiyecekler

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