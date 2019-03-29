Nereden geldiğini anlayamadığımız, bakınca tövbeestafurullah dedirtecek en tuhaf 12 yiyeceği sizlerle paylaşalım dedik, buyursunlar!
Bunların hepsi gerçek! Nasıl bu hale geldiğini tahmin bile edemeyeceğimiz 12 yiyecek
Filizlenmeye başlayan çilek
Tek yumurta ikiz formatında muz
Bir değil, iki değil tam altılı muz!
Heyecan reis kırmızı biber
Eşek şakası kıvamında dondurma :(
Ördek gibi görünen domates
Yedi farklı üzümün bir araya gelip güçlerini birleştirdiği o an
Sizce de bağırsağı andırmıyor mu?
Mario görünümlü çilek adam
Midyenin içinde kapalı kalmış yengeç
Bu yoğurdun üzerinde son kullanma tarihi basılı!
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