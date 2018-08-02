Mutfak konusunda kendinize haksızlık ediyorsanız lütfen bir kez daha düşünün. Bu 12 farklı arkadaş sizi mutfağınızın gurmesi yapacak :)

Bunların sandviç olduğunu tahmin etmek zor! İşte birbirinden tuhaf 12 sandviç

Mutfak konusunda kendinize haksızlık ediyorsanız lütfen bir kez daha düşünün. Bu 12 farklı arkadaş sizi mutfağınızın gurmesi yapacak :)

1 / 12 Sandviç mantığını kavrayamamış bir arkadaş Tavuk, sandviç yapmak için doğru bir seçim olabilir ancak görüntü olarak bizi üzdü. Tamamiyle iç karartıcı :(

2 / 12 Bu sandviçin olmazsa olmazı karabiber! Her şey harikulade baharatı eksik etmek olmazdı :) Domates ve mayonez ikilisini daha önce denediniz mi?

3 / 12 Ekmek arası ekmek! En sevdiğim...

4 / 12 Arkadaşın emeğini görmezden gelemeyiz! Ekmek yerine seçilen mücver akıllıca. Ama sanki bu yöntem sandviç formatına aykırı olmuş...

5 / 12 Sandviç olduğunu tahmin etmekte zorlandık İlk bakışta bir anlam veremesek de inceledikçe bunun bir sandviç olduğunu anladık. Sarı olan şey peynir gibi alttaki ise sucuk gibi... Ya da bilemiyorum bize öyle geliyor. Sizin bir tahmininiz var mı?

6 / 12 Ekmek arası ekmekten sonra ekmek arası zeytinyağı. Birileri Canan hocayı mı dinledi?

7 / 12 Evet, ekmek uzayabilir aynı zaman da salatalık da farklı kesme yöntemiyle uzayabilir ancak domates! Görüntü düşündürücü.

8 / 12 Lütfen mutfakta başarısız olduğunuzu düşünmeyin. Bakın jambon arası jambon yapan arkadaşlar var. Kendinize haksızlık etmeyin.

9 / 12 Arkadaşlar karbonhidrat işini biraz abartmadınız mı?

10 / 12 Ooo... Çıta fena yükseldi :) Ekmek arası patlamış mısırla bu arkadaş şu an gönüllerde birinci

11 / 12 Üzüntü içerisindeyiz.