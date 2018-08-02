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Bunların sandviç olduğunu tahmin etmek zor! İşte birbirinden tuhaf 12 sandviç

gokcenbektas gokcenbektas
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2018 11:42 | Son Güncelleme

Mutfak konusunda kendinize haksızlık ediyorsanız lütfen bir kez daha düşünün. Bu 12 farklı arkadaş sizi mutfağınızın gurmesi yapacak :)

Mutfak konusunda kendinize haksızlık ediyorsanız lütfen bir kez daha düşünün. Bu 12 farklı arkadaş sizi mutfağınızın gurmesi yapacak :)

Bunların sandviç olduğunu tahmin etmek zor! İşte birbirinden tuhaf 12 sandviç

Mutfak konusunda kendinize haksızlık ediyorsanız lütfen bir kez daha düşünün. Bu 12 farklı arkadaş sizi mutfağınızın gurmesi yapacak :)

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Sandviç mantığını kavrayamamış bir arkadaş

Sandviç mantığını kavrayamamış bir arkadaş
Tavuk, sandviç yapmak için doğru bir seçim olabilir ancak görüntü olarak bizi üzdü. Tamamiyle iç karartıcı :(
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Bu sandviçin olmazsa olmazı karabiber! Her şey harikulade baharatı eksik etmek olmazdı :)

Bu sandviçin olmazsa olmazı karabiber! Her şey harikulade baharatı eksik etmek olmazdı :)
Domates ve mayonez ikilisini daha önce denediniz mi?
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Ekmek arası ekmek! En sevdiğim...

Ekmek arası ekmek! En sevdiğim...
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Arkadaşın emeğini görmezden gelemeyiz!

Arkadaşın emeğini görmezden gelemeyiz!
Ekmek yerine seçilen mücver akıllıca. Ama sanki bu yöntem sandviç formatına aykırı olmuş...
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Sandviç olduğunu tahmin etmekte zorlandık

Sandviç olduğunu tahmin etmekte zorlandık
İlk bakışta bir anlam veremesek de inceledikçe bunun bir sandviç olduğunu anladık. Sarı olan şey peynir gibi alttaki ise sucuk gibi... Ya da bilemiyorum bize öyle geliyor. Sizin bir tahmininiz var mı?
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Ekmek arası ekmekten sonra ekmek arası zeytinyağı. Birileri Canan hocayı mı dinledi?

Ekmek arası ekmekten sonra ekmek arası zeytinyağı. Birileri Canan hocayı mı dinledi?
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Evet, ekmek uzayabilir aynı zaman da salatalık da farklı kesme yöntemiyle uzayabilir ancak domates! Görüntü düşündürücü.

Evet, ekmek uzayabilir aynı zaman da salatalık da farklı kesme yöntemiyle uzayabilir ancak domates! Görüntü düşündürücü.
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Lütfen mutfakta başarısız olduğunuzu düşünmeyin. Bakın jambon arası jambon yapan arkadaşlar var. Kendinize haksızlık etmeyin.

Lütfen mutfakta başarısız olduğunuzu düşünmeyin. Bakın jambon arası jambon yapan arkadaşlar var. Kendinize haksızlık etmeyin.
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Arkadaşlar karbonhidrat işini biraz abartmadınız mı?

Arkadaşlar karbonhidrat işini biraz abartmadınız mı?
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Ooo... Çıta fena yükseldi :) Ekmek arası patlamış mısırla bu arkadaş şu an gönüllerde birinci

Ooo... Çıta fena yükseldi :) Ekmek arası patlamış mısırla bu arkadaş şu an gönüllerde birinci
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Üzüntü içerisindeyiz.

Üzüntü içerisindeyiz.
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Şinitzel ve pilav hoş seçim ama arkadaşım bunlar sandviç formatında yenecek gıdalar değil. Birini kaşıklarsın diğerini de çatallar.

Şinitzel ve pilav hoş seçim ama arkadaşım bunlar sandviç formatında yenecek gıdalar değil. Birini kaşıklarsın diğerini de çatallar.
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