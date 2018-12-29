Bunu da gördük! Ünlü isim yüz germe ameliyatının videosunu paylaştı

Estetik bağımlılığıyla tanınan 40 yaşındaki şarkıcı Katie Price, bir ilke imza atarak yüz germe operasyonundan video paylaştı.

Ameliyat sırasında tamamen uyanık olan Price, ürkütücü görüntülerde doktoru iki büyük neşterle yanağını kesmiş, çekiştiriyorken resmen sohbet ediyor.

Tabii uyuşturucu iğne vurulduğu için konuşmakta zorlanıyor, dili ağzından çıkıyor. Ama yine de bunun 'mükemmel' olduğunu ve acı hissedemediğini söylüyor.

Price şunları söylüyor: İşte buradayım ve kesinlikle hiç acı çekmiyorum. Ağzım uyuşmuş olsa da, hiçbir şey hissedemiyorum bu mükemmel. Yani iğnelerden ne kadar korktuğumu biliyorsunuz. İğne fobim var.

Price bir ara doktoruna: Yaptıklarına bakmak için can atıyorum. diyor.

Hemşire tarafından iyi olup olmadığı sorulduğunda Price: Ben? Ben mükemmelim! Ama yüzüm o kadar uyuştu ki hiçbir şey hissetmiyorum.





