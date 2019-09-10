Bunu da yaptılar! Artık saçlarınız ahenkle dans edecek

Görününen o ki, inovasyon balonu, kendi sınırlarını zorlayacak şekilde şişmeye devam ediyor. İnovasyonun tavan yaptığı son icat, karşımıza yine bir selfie çubuğu olarak çıktı. Üstünde bulunan 2 pervane sayesinde yapay rüzgar yaratabilen, elle uzatmaya üşenenler için bir düğmeye basınca otomatik olarak uzayabilen ve gece çekimleri için LED güzellik ışıkları bulunan bu selfie çubuğunun bir an önce satışa çıkmasını dileyeceksiniz.

KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Ancak, “UnReal” adındaki selfie çubuğu, dizi ve eğlence kanalları hizmeti sunan Lifetime’ın komedi dizisi UnReal’ın 2. sezonu tanıtımları için geliştirilen bir reklamcılık zekâsı ürünü. Diziyle aynı adı taşıyan UnReal selfie çubuğu, fotoğraf çekmeyi kolaylaştıran bir gerece farklı anlamlar yükleyen bu çubuk, birbirinden güzel selfie’ler çekip sosyal medyada binlerce beğeniye ulaşmak isteyenleri kendine hayran bırakmış.

HENÜZ SATIŞI YOK

Yalnızca tanıtım maksatlı olarak tasarlanan ve satışı yapılmayan UnReal’ı belki de çok yakın bir gelecekte bir internet mağazasında satılırken görebiliriz.



