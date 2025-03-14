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  4. Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı... Mourinho'ya tepki!

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı... Mourinho'ya tepki!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.03.2025 18:44
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Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers karşısında penaltı vuruşlarıyla elenirken, penaltı atışını kaçıran isimlerden biri de Fred olmuştu. tecrübeli yıldızın kaçırdığı penaltı sonrası herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı... Mourinho'ya tepki!
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşılaştı ve normal süresi berabere biten mücadelede penaltı atışları sonucunda rakibine boyun eğerek turnuvadan elendi. Sarı-lacivertli ekip adına penaltı kaçıran oyunculardan biri de Fred oldu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

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Bu arada, Fred’in penaltı atışını kullanmasının ardından Brezilyalı futbolcuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞADI

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32 yaşındaki Fred, profesyonel futbol hayatında ilk kez bir penaltı atışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 yıldır sahalarda boy gösteren Fred’in kariyerindeki ilk penaltı deneyimini Rangers karşısında yaşaması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

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penaltı son dakika fenerbahçe fred
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