Bunu duyan şaştı kaldı! Fred'in penaltı kaçırması sonrası ortaya çıktı... Mourinho'ya tepki!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Rangers ile karşılaştı ve normal süresi berabere biten mücadelede penaltı atışları sonucunda rakibine boyun eğerek turnuvadan elendi. Sarı-lacivertli ekip adına penaltı kaçıran oyunculardan biri de Fred oldu.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Bu arada, Fred’in penaltı atışını kullanmasının ardından Brezilyalı futbolcuyla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞADI

32 yaşındaki Fred, profesyonel futbol hayatında ilk kez bir penaltı atışı gerçekleştirdi. Yaklaşık 13 yıldır sahalarda boy gösteren Fred’in kariyerindeki ilk penaltı deneyimini Rangers karşısında yaşaması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.