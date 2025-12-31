Bunu kimse beklemiyordu! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi Fenerbahçe gönderecek

Fenerbahçe, ara transfer dönemine iddialı bir hamleyle girmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Milan forması giyen Fransız hücum oyuncusu Christopher Nkunku’yu kadroya katma hedefiyle İtalyan ekibiyle temaslara başladı.

Görüşmeler henüz kritik aşamaya ulaşmasa da, transfer ihtimali Avrupa’da hareketliliği beraberinde getirdi.

NKUNKU GİDERSE YERİNE ICARDI

Nkunku’nun olası ayrılığına karşı Milan cephesi de hazırlıklarını yapıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre kırmızı-siyahlılar, Fransız yıldızın takımdan ayrılması senaryosunda alternatif forvet ve hücum oyuncularını içeren bir liste oluşturdu.

Bu listede Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin de yer alması dikkat çekti.

NUNEZ DE LİSTEDE

Milan’ın adayları arasında Al Hilal’de forma giyen Darwin Nunez de bulunuyor. Ancak Uruguaylı futbolcunun yüksek maaş beklentisi, transferin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor. İtalyan ekibi, mali şartları daha uygun isimleri de yakından takip ediyor.

Hazırlanan listede Crystal Palace’tan Jean-Philippe Mateta, Angers’ten Sidiki Cherif, Hellas Verona’dan Giovane ve Vasco da Gama’dan Rayan gibi genç ve potansiyelli oyuncular da bulunuyor.

HER ŞEY NKUNKU'YA BAĞLI

Fenerbahçe’nin Nkunku için atacağı adımlar, yalnızca sarı-lacivertli camiayı değil, Milan’ın transfer stratejisini de doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.