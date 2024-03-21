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Bunu kimse beklemiyordu! Her şey Çaykur Rizespor maçında oldu, Hakim Ziyech'in opsiyonu devreye girdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.03.2024 21:04
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Galatasaray'da beklentilerin altında bir performans sergileyen Hakim Ziyech son oynadığı mücadelede Sarı-Kırmızılılar ile 15'nci maçına çıkarken "15 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi nedeniyle önümüzdeki sezonda takımda kalıyor. İşte detaylar...

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, çok fazla forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'ten beklenmedik bir haber geldi.

Buna göre, sözleşmesinde "15 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer" Hakim Ziyech, gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

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Chelsea'den bedelsiz kiralanan Faslı yıldızın, bedelsiz satın alma opsiyonu devreye girdi. Galatasaray'daki 16. maçına çıkan Hakim Ziyech'in bonservisi sözleşmesi gereği alınacak.

16 MAÇA ÇIKTI

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Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Ziyech, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 16 maçta toplam 824 dakikada sahada kaldı.

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