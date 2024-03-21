Bunu kimse beklemiyordu! Her şey Çaykur Rizespor maçında oldu, Hakim Ziyech'in opsiyonu devreye girdi

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle, çok fazla forma şansı bulamayan Hakim Ziyech'ten beklenmedik bir haber geldi.

Buna göre, sözleşmesinde "15 maç oynarsa satın alma opsiyonu devreye girer" Hakim Ziyech, gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Chelsea'den bedelsiz kiralanan Faslı yıldızın, bedelsiz satın alma opsiyonu devreye girdi. Galatasaray'daki 16. maçına çıkan Hakim Ziyech'in bonservisi sözleşmesi gereği alınacak.

16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'da bu sezon 16 maça çıkan Ziyech, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 16 maçta toplam 824 dakikada sahada kaldı.





