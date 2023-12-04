"Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" ile akıllara kazındı! Melis Sezen hem cesur tarzı hem de sahnedeki sözleriyle gündemde

Sadakatsiz dizisinin Derin'i olarak yıldızı parlayan Melis Sezen'e 2021 yılında ödül alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" konuşması ile bir süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu sene de Altın Kelebek Ödülleri'ne katılan Sezen, kıyafeti ile ortalığı aleve verdi. Jartiyer detaylı eteğiyle dikkat çeken Sezen bu sefer sahneye ödül vermek için çıktı.

Sahnede kendisiyle dalga geçen Melis Sezen "Bu sefer ödülü vermek için tutuyorum çünkü elimde" diyerek konukları güldürdü.



Sezen'e "Enerjinle ortama renk katıyorsun" yorumları geldi. Güzel oyuncu seksi tarzıyla verdiği iddialı pozlarla da hayranlarını mest etti.







