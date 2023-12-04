MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" ile akıllara kazındı! Melis Sezen hem cesur tarzı hem de sahnedeki sözleriyle gündemde

"Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" ile akıllara kazındı! Melis Sezen hem cesur tarzı hem de sahnedeki sözleriyle gündemde

04.12.2023 07:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne cesur tarzıyla damgasını vuran isimlerden biri de Melis Sezen oldu! Sadakatsiz dizisiyle yıldızı parlayan ve geçtiğimiz senelerde ödül konuşmasında "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleriyle günlerce konuşulan Melis Sezen yine sahnede kendini ti'ye aldı.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i olarak yıldızı parlayan Melis Sezen'e 2021 yılında ödül alırken "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" konuşması ile bir süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu sene de Altın Kelebek Ödülleri'ne katılan Sezen, kıyafeti ile ortalığı aleve verdi. Jartiyer detaylı eteğiyle dikkat çeken Sezen bu sefer sahneye ödül vermek için çıktı.

sdfdsfs

Sahnede kendisiyle dalga geçen Melis Sezen "Bu sefer ödülü vermek için tutuyorum çünkü elimde" diyerek konukları güldürdü.

sdfsfs
Sezen'e "Enerjinle ortama renk katıyorsun" yorumları geldi. Güzel oyuncu seksi tarzıyla verdiği iddialı pozlarla da hayranlarını mest etti.

İddialı yırtmaç! "Aç da rahatla" yorumları İddialı yırtmaç! "Aç da rahatla" yorumları

sfs

xdfs


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuşması gündem oldu! "Ölen çocuklar var"Konuşması gündem oldu! "Ölen çocuklar var"
Kardeşinden olay paylaşım! Ailesi reddetti mi?Kardeşinden olay paylaşım! Ailesi reddetti mi?
O fenomenin altın dolu hayatını tek tek paylaştı! "Yatak odalarını bile..."O fenomenin altın dolu hayatını tek tek paylaştı! "Yatak odalarını bile..."
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen sosyal medya kelebek kelebe
En Çok Okunan Haberler
Yurt yolunda facia! Mine Nur hayatını kaybetti, arkadaşı son anda kurtuldu

Yurt yolunda facia! Mine Nur hayatını kaybetti, arkadaşı son anda kurtuldu

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Onur Atilla yaptığı taklitle herkesi kırdı geçirdi

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! Onur Atilla yaptığı taklitle herkesi kırdı geçirdi

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

Dev maçta hakem skandalı! Haaland çıldırdı, maç sonu küfürlü paylaşım

Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

Korku dolu anlar! Seyir halinde yolcu otobüsüne ateş açıldı

Maç sonu sürpriz! Oyuncular bayram etti

Maç sonu sürpriz! Oyuncular bayram etti

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Zombi şirket uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Madrid'de otoyola helikopter düştü!

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Ölü ilan edilen kadın canlı çıktı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.