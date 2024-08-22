Bunun adı resmen piyango! Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyordu... Premier Lig'den Nelsson'a dudak uçuklatan teklif

Galatasaray'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan ve hakkında ayrılık iddialarının ortaya atıldığı Victor Nelsson için yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'A PİYANGO!

İngiltere kaynaklı önde gelene haber sitesi The Guardian’ın haberine göre West Ham United, Nelsson’u istiyor. Haberde, “İngiliz ekibi Nelsson için 12 milyon sterlinlik bir anlaşma yapılabilir ancak bu durum oyuncu satışlarına bağlı” denildi.

3 TALİBİ DAHA VAR

Haberde ayrıca 25 yaşındaki Danimarkalı stopere Sevilla, Lille ve Bologna’nın da talip olduğu belirtildi.

2026'ya kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Nelsson, 2021'de 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan alınmıştı.