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Bunun adı resmen piyango! Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyordu... Premier Lig'den Nelsson'a dudak uçuklatan teklif

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.08.2024 14:55
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Zaman zaman yaptığı açıklamalarla takımdan ayrılacağı konuşulan, özellikle Davinson sonrası forma şansı bulmakta zorlanan Victor Nelsson için İngiliz basınından çok konuşulacak bir transfer teklifi iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Bunun adı resmen piyango! Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyordu... Premier Lig'den Nelsson'a dudak uçuklatan teklif
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan ve hakkında ayrılık iddialarının ortaya atıldığı Victor Nelsson için yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'A PİYANGO!

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İngiltere kaynaklı önde gelene haber sitesi The Guardian’ın haberine göre West Ham United, Nelsson’u istiyor. Haberde, “İngiliz ekibi Nelsson için 12 milyon sterlinlik bir anlaşma yapılabilir ancak bu durum oyuncu satışlarına bağlı” denildi.

3 TALİBİ DAHA VAR

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Haberde ayrıca 25 yaşındaki Danimarkalı stopere Sevilla, Lille ve Bologna’nın da talip olduğu belirtildi.

2026'ya kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunan Nelsson, 2021'de 7 milyon Euro'ya Kopenhag'dan alınmıştı.

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