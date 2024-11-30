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  4. Bunun adı rezalet! Arda Güler'e Liverpool maçında su bile vermediler, o anların görüntüleri ortaya çıktı

Bunun adı rezalet! Arda Güler'e Liverpool maçında su bile vermediler, o anların görüntüleri ortaya çıktı

30.11.2024 09:49
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Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.11.2024 09:49
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Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Liverpool ile karşılaşan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başlarken maçın bir anında sahaya giren Liverpool fizyoterapisti ile yaşadığı olay sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

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Milli futbolcumnuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede Madrid ekibi mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılırken Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5. maçında 3. yenilgisini aldı.

SKANDAL ANLAR ORTAYA ÇIKTI

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Öte yandan mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Maç içerisinde sakatlanan Liverpool oyuncusuna müdahale için sahaya giren Liverpool fizyoterapistinin susayan Arda Güler'in su alma girişimini sert bir şekilde terslediği görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Liverpool Arda Güler son dakika real madrid skandal
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