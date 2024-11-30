Bunun adı rezalet! Arda Güler'e Liverpool maçında su bile vermediler, o anların görüntüleri ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta mücadeleleri ile sürdü. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid deplasmanda Liverpool ile karşı karşıya geldi.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcumnuz Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadelede Madrid ekibi mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılırken Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 5. maçında 3. yenilgisini aldı.

SKANDAL ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan mücadeleden günler sonra ortaya çıkan görüntüler ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Maç içerisinde sakatlanan Liverpool oyuncusuna müdahale için sahaya giren Liverpool fizyoterapistinin susayan Arda Güler'in su alma girişimini sert bir şekilde terslediği görüldü.