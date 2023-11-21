Bünyamin Gezer'den gündemi sarsacak bir iddia daha! VAR hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin sözlerini doğruladı

Hakem yorumcusu Bünyamin Gezer'den ilginç ve bir o kadar da çarpıcı açıklamalar geldi.

"RAPORLAR SAHTE"

VAR hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde olan eşinin sözleri sonrası açıklamalarda bulunan Bünyamin Gezer yine gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. TRT Spor'da yorumculuk yapan Gezer, "Araştırmalarıma göre Hakan Ceylan ve Alper Ulusoy'un raporlarındaki imzaların yanındaki 'Y.' ibaresi 'Yerine' anlamını taşımaktaymış. Raporları spor hekimi imzalamış. Yani raporların geçerliliği yok" iddiasını ortaya attı.

RAPORLARDA 'Y' İBARESİ VAR

Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan'ın UEFA'ya bildirdiği sağlık raporlarının geçersiz olduğunu savunan Bünyamin Gezer, kanıtlarıyla birlikte açıkladı. İki hakemin raporlarında bulunan Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/Genel Cerrahi ve Başhekim imzalarının bulunduğu kısımında Y. ibaresinin dikkatini çekti. Y. ibaresinin (Yerine) anlamı taşıdığını öğrendiğini söyleyen Gezer, Leyla Ceylan'ın konuyla ilgili açıklamalarının doğru olduğunu savundu ve, "Bu raporları inceledim. Bir hakemin raporunda (Koray Gençerler'i kastediyor) sıkıntı yok. Diğer ikisinde (Hakan Ceylan- Alper Ulusoy) ise var. Araştırmalarıma göre bu raporlardaki "Y." ibaresi "Yerine" anlamına geliyor. Yani bu bölümlerdekilerin yerine bir spor hekimi imza atmış. Araştırmalarıma göre göre böyle bir şey olamaz. Yani bu raporlar sahte" dedi.

"İMZA ATAMAYACAĞINI BELİRTİYOR"

Bünyamin Gezer, "Profesör de raporların geçersiz olduğunu, bir spor hekiminin Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/Genel Cerrahi ve Başhekim imza atamayacağını belirtiyor" dedi.





