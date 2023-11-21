SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Bünyamin Gezer'den gündemi sarsacak bir iddia daha! VAR hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin sözlerini doğruladı

Bünyamin Gezer'den gündemi sarsacak bir iddia daha! VAR hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma aşamasında olduğu eşinin sözlerini doğruladı

21.11.2023 11:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakem yorumcusu Bünyamin Gezer, TRT Spor ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. VAR hakemleri hakkında flaş iddialar ortaya atan Bünyamin Gezer'in sözleri kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Aldıkları sağlık raporlarının sahte olduğunu iddia eden Bünyamin Gezer, bu konuyla ilgili delilleri gözler önüne serdi.

Hakem yorumcusu Bünyamin Gezer'den ilginç ve bir o kadar da çarpıcı açıklamalar geldi.

"RAPORLAR SAHTE"

VAR hakemi Hakan Ceylan'ın boşanma sürecinde olan eşinin sözleri sonrası açıklamalarda bulunan Bünyamin Gezer yine gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. TRT Spor'da yorumculuk yapan Gezer, "Araştırmalarıma göre Hakan Ceylan ve Alper Ulusoy'un raporlarındaki imzaların yanındaki 'Y.' ibaresi 'Yerine' anlamını taşımaktaymış. Raporları spor hekimi imzalamış. Yani raporların geçerliliği yok" iddiasını ortaya attı.

RAPORLARDA 'Y' İBARESİ VAR

jkjh

Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan'ın UEFA'ya bildirdiği sağlık raporlarının geçersiz olduğunu savunan Bünyamin Gezer, kanıtlarıyla birlikte açıkladı. İki hakemin raporlarında bulunan Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/Genel Cerrahi ve Başhekim imzalarının bulunduğu kısımında Y. ibaresinin dikkatini çekti. Y. ibaresinin (Yerine) anlamı taşıdığını öğrendiğini söyleyen Gezer, Leyla Ceylan'ın konuyla ilgili açıklamalarının doğru olduğunu savundu ve, "Bu raporları inceledim. Bir hakemin raporunda (Koray Gençerler'i kastediyor) sıkıntı yok. Diğer ikisinde (Hakan Ceylan- Alper Ulusoy) ise var. Araştırmalarıma göre bu raporlardaki "Y." ibaresi "Yerine" anlamına geliyor. Yani bu bölümlerdekilerin yerine bir spor hekimi imza atmış. Araştırmalarıma göre göre böyle bir şey olamaz. Yani bu raporlar sahte" dedi.

"İMZA ATAMAYACAĞINI BELİRTİYOR"

0x0-raporlar-gecersiz-1700512681446

Bünyamin Gezer, "Profesör de raporların geçersiz olduğunu, bir spor hekiminin Nöroloji, Dahiliye, K.B.B, Göz, Hariciye/Genel Cerrahi ve Başhekim imza atamayacağını belirtiyor" dedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Hürrem Sultan' lakaplı Marina Markova'dan sevindiren haber'Hürrem Sultan' lakaplı Marina Markova'dan sevindiren haber
FIFA'dan görülmemiş hamle! Sezonu kapatmıştıFIFA'dan görülmemiş hamle! Sezonu kapatmıştı
Kenan Yıldız için ilginç açıklama!Kenan Yıldız için ilginç açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Alper Ulusoy Bünyamin Gezer hakan ceylan atan ak hakemi
En Çok Okunan Haberler
Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

Tüm gözler Devlet Bahçeli'deydi! Merakla beklenen açıklama geldi

İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Çok konuşulacak 'taciz' ve 'cinsel istismar' iddiası!

İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Çok konuşulacak 'taciz' ve 'cinsel istismar' iddiası!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

Derbinin 90+5. dakikasında tarihi olay!

FIFA'dan görülmemiş hamle! Sezonu kapatmıştı

FIFA'dan görülmemiş hamle! Sezonu kapatmıştı

Kenan Yıldız için ilginç açıklama!

Kenan Yıldız için ilginç açıklama!

Boey ile anlaşma sağlanamıyor!

Boey ile anlaşma sağlanamıyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Günlerce aradılar! Cansız bedeni üç gün sonra bulundu

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Hakiki deri Camper ayakkabı indirime girdi! Hem tarz hem rahat

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

Mucizevi kurtuluş! Ölüme dakikalar kala kurtarıldı

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

3 yaşındaki çocuk 2 yaşındaki kardeşini öldürdü

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Kışınızı güzelleştirecek Stanley termos indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.