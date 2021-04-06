Burak Akagün kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte şarkıları...

‘Hele Ninna Olasan’ şarkısıyla YouTube’da 7 milyonun üzerinden bir izlenme oranına sahip olan Burak Akagün, geçirdiği trafik kazasının ardından sahnelerden uzak kalmıştı. Dönüşüyle birlikte Seni Hiç Kimse Sevemez, Eden Bulur, Sebep Neydi Ayrılığa gibi önemli eserleri seslendiren Burak Akagün, sahnelere döndüğü için mutlu olduğunu ifade etti.

BURAK AKAGÜN KİMDİR?

İstanbul ve Kıbrıs sahnelerinde sergilediği performansla dikkat çeken Burak Akagün, “Hele Ninna Olasan” adındaki anonim türküyle YouTube’da 7 milyonun üzerinde bir izlenme oranı yakalamıştı. Geçirdiği bir trafik kazası sonrasının ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Burak Akagün, söz ve müziği kendisine ait olan “Seni Hiç Kimse Sevemez” adındaki şarkısıyla çıkışını sürdürüyor.

Söz ve müziği Bilal Sonses’e ait “Eden Bulur” adındaki çalışmasının arkasından bu defa da yine söz ve müziği kendisine ait olan “Sebep Neydi Ayrılığa” adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Burak Akagün, “Sebep Neydi Ayrılığa” adlı şarkının klip çekimleri için kameralar karşısına geçmişti. Blibini Türkiye’nin tanınmış klip yönetmenlerinden Enes Bilal Taşçı üstlendi.

Darkn dark müzik etiketi ile çıkan olan “Eden Bulur” adındaki single çalışmasında prodüktörlüğü Cem Başarak Aksan’ bırakan Burak Akagün, yaptığı açıklamasında, geçirdiği kazanın ardından sahnelere kaldığı yerden devam etmenin mutluluğunu yaşadığını bildirdi.



