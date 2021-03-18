Burak Deniz’den Didem Soydan açıklaması: 'Saçma sapan haberler...'

Şu sıralar atv'de ekrana gelen Maraşlı dizisinde rol alan Burak Deniz önceki gün ayaküstü basın mensuplarıyla konuştu. Bir süredir model Didem Soydan ile aşk yaşayan oyuncu, evlilik açıklamasında bulundu.

"Set çok yoğun devam ediyor. Evden işe işten eve geliyorum" diyen Burak Deniz, habercilerin, "Didem Soydan'la evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

KISKANMA İDDİALARI YALAN

"Didem'le vakit geçiriyorum. Evde kişisel bakımlarımı yapıyorum. Evlilik olayları için de kısmet bu işler" diye yanıt verdi. Soydan'ın Alina Boz ile olduğu paylaşımları kıskandığı haberlerini kesin bir dille yalanlayan Deniz, "Saçma sapan haberler konuşmaya gerek yok" diyerek sözlerini noktaladı.

