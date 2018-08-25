Burak Deniz noktayı koydu: Büşra ile barışmadık

“Bizim Hikaye”nin başrol oyuncuları Hazal Kaya ve Burak Deniz, önceki akşam Zorlu Center’daydı. İki ünlü oyuncu, buluşup yemek yedikleri Günaydın Steak House’dan çıkışta objektife takıldı.

Ayaküstü soruları yanıtlayan Deniz, Büşra Develi ile barıştıkları ve Marmaris’te birlikte tiyatro oyunu izledikleri iddiasıyla ilgili “O fotoğraftakiler biz değildik, barışmadık” dedi.

Büşra Develi ve Burak Deniz’in, geçen hafta Erdal Beşikçioğlu”nun Marmaris’te sahnelediği “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyununu birlikte izlediği ileri sürülmüş, haber bu fotoğrafla verilmişti.



