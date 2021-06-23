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Burak Elmas, Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi olarak Paulinho'yu getiriyor

23.06.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Burak Elmas, göreve getirdiği Teknik Direktör Fatih Terim'e onun çok istediği Paulinho'yu hediye etmek istiyor. Bonservis bedeli ödenmeyecek olmaması sebebiyle Paulinho, Başkan Elmas'ın iştahını kabarttı. Çin'den ayrılan Brezilyalı yıldız futbolcuyla ilk temasların başladığı belirtildi.

Burak Elmas, Fatih Terim'e hoş geldin hediyesi olarak Paulinho'yu getiriyor

Terim'i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas ve ekibi transfer için kolları sıvadı. Detaylı toplantının, Terim'in imzası sonrası yapılması bekleniyor ama sarı-kırmızılıların ilk hedefinin kim olduğu konusunda iddia İspanya'dan geldi. Mundo Deportivo'nun haberine göre, Çin'den ayrılan ve halen boşta eski Barcelona'lı Paulinho kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Galatasaray'ın temaslara başladığı ve Brezilyalı orta saha oyuncusunun adresinin Türkiye olabileceği belirtildi. Bonservis bedeli ödenmeyecek 32 yaşındaki oyuncuyu Atletico Madrid ve Flamengo da istiyor.

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6, 8 ve 10 numara oynayan Paulinho, uzun süredir Terim'in radarında. Başkan Elmas da yeni hocasına 'hoş geldin' hediyesi olarak Paulinho'yu vermeyi çok istiyor. Paulinho da Galatasaray'a karşı sıcak. 2019'da Barcelona'dan 42 milyon euroya ayrılan deneyimli orta saha kariyerinin son 4 yılını Barcelona ile Guangzhou arasında gidip gelerek geçirdi.


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transfer Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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