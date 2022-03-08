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Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den yanıt

08.03.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Barcelona maçına davetine Fatih Terim'den yanıt geldi. Terim, Elmas'a yazdığı mektupta "Perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim" ifadelerine yer verdi.

Burak Elmas'ın davetine Fatih Terim'den yanıt

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Barcelona ile karşılaşacak. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise sarı-kırmızılıların eski Teknik Direktörü Fatih Terim'e bir mektup göndererek bu müsabakaya davet etmişti. Terim'den Elmas'a yanıt geldi.

Fatih Terin mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Burak Elmas, davetiniz ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiğimiz başarıyı takdir eden sözleriniz için teşekkür ederim. Ben hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, saygınlığını daima koruyan ve kendisine kolay dokunulmasına izin verilmeyen, yaptıklarıyla koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu. Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim. Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza ve tüm camiamıza başarılar dilerim. Umuyorum ki İstanbul'da turun geçen taraf biz olacağız. Sevgilerimle."

Kaynak: İHA

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