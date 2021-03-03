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Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Galatasaray’da başkan adaylığını açıkladı

03.03.2021 15:59 | Son Güncelleme:
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Burak Elmas kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Galatasaray’da başkan adaylığını açıkladı

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, hem sloganını hem de ekibini açıkladı. ‘Birlikte çok şey başaracağız’ sloganıyla yola çıkan Galatasaray Başkan adayı Burak Elmas’ın serveti, sosyal medyayı salladı.

Twitter'dan açıklama yapan Burak Elmas, ekibiyle birlikte meşaleyi taşımak ve Galatasaray’ın 115 yıllık geleneklerini günümüz çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıktıklarını belirtti. Burak Elmas’ın ismi, 2017’deki Galatasaray Başkanlığı adaylığı için de geçmişti.

BURAK ELMAS KİMDİR?

1974’te İstanbul’da doğan iş insanı Burak Elmas, Avusturya Lisesinden mezun oldu. Arkasından University of Denver’da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas, Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Burak Elmas’ın ismi, 2017'de Galatasaray Başkanlığı adaylığı için geçmişti.

Eski başkanlardan Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak çalışan Burak Elmas, Galatasaray eski Başkanı Faruk Süren’in damadıdır. Yelda Süren’le evliliğinden bir oğlu bir de kızı olan Burak Elmas, ünlü iş insanı Sezgin Elmas’ın oğludur.

Aslen Giresunlu olan Burak Elmas'ın serveti de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Galatasaray'da başkan adayı olduğunu açıklayan Burak Elmas, seçim öncesi ekibini duyurdu. Elmas'ın listesinde Arkas Holding'in üst düzey yöneticisi Özgür Kalelioğlu ile Prof. Dr. Asaf Savaş Akat gibi güçlü isimler yer alıyor.

Galatasaray Kulübü, mayıs ayı içerisinde başkanlık seçimine gidiyor. Başkan adaylarından Burak Elmas, 'Birlikte Çok Şey Başaracağız' adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Galatasaray Spor Kulübünün, çağdaş değerler bilinciyle yoğrulmuş bir grup aydınlanmacı öğrencinin ortaya koyduğu düşünce biçimi olduğunu vurgulayarak, nesillerden nesillere aktarılan ve zamana uyum sağlayarak gelişen bir değerler bütünü olduğunu ifade etti.

Bu değerlere inananların yaktıkları meşalenin, çok başarılar getirdiğini vurgulayan Burak Elmas, bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıktıklarını yineledi.

DİNAMİK VE VİZYONER YÖNETİM

Galatasaray'ın geleceği için herkesi dinleyen, doğru insanları doğru görevlere getiren; hesap veren, dinamik, deneyimli, vizyoner ve tutkulu bir yönetim anlayışının gerekli olduğuna inandığını söyleyen Burak Elmas, yetki veren, paylaşımcı, kurumsal ve şeffaf bir yönetim anlayışının kulübe kalıcı olarak yerleştirmek; sarı-kırmızılı camiayı geleneklerine ve geleceğe yakışır bir üslup ile temsil etmek istediğini söyledi.

Burak Elmas, bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray'ı için birlikte çok şey başaracaklarını kaydederken, sözlerini ‘’Çünkü biz Galatasaray’ız.'' ifadeleriyle bitirdi.

burak elmass

İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER:

-Burak Elmas

-Asaf Savaş Akat

-Polat Bengiserp

-Remzi Sanver

-Başak Karaca

-Bikem Ardakoç

-Turhan Özen

-Burçak Zorlu

-Köksal Ünlü

-Özgür Kalelioğlu

-Fatih Birol

-Işıtan Gün

-Ozan Şener

-Elif Uzuner

-Özen Kuzu

-Mehmet Şenol

-A. Serhat Demirel.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Avusturya
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