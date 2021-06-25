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Burak Elmas'tan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazı

25.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ne duygularını aktardı.

Burak Elmas'tan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazı

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulübün geçen hafta yapılan kongresinde başkan seçilen Elmas ve yönetim kurulu, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Elmas'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve sonrasında İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Burak Elmas, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

"FİKRİYATINIZDAN AYRILMAYACAĞIMA..."

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"Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım, nutkunu rehber edindiğim Atam... Galatasaray Spor Kulübü 38. başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız. Sizin yüz yıl önce vatan sathında sağladığınız 'Birliktelik ülküsü' ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen'den bugüne, birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz. Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum."

Öte yandan, Anıtkabir'de bulunan Galatasaraylı taraftarlar, başkan Burak Elmas'a yoğun ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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