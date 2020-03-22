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Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

BASKETBOL HABERLERİ  | 22.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine rastlanılan Fenerbahçe Beko'ya destek verdi.

Burak Gören'den Fenerbahçe'ye destek mesajı

Burak Gören, üzücü bir haber olduğunu belirterek, "Fenerbahçe Beko basketbol takımından aldığımız haberler son derece üzüncü ve endişe verici. Fenerbahçe Beko Tasketbol Takımı son yıllarda ülke basketboluna, ülke sporuna son derece ciddi katkıları olan ve en üst seviyede temsiliyeti sağlayan bir takım. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakan bir takım değil. Bu mücadelede de onların çok güçlü kalacaklarını ve eskisinden daha sağlıklı bir şekilde sahalara döneceklerinden hiçbir şüphemiz yok. Dualarımız onlarla" dedi.

"EVDE KAL, SAĞLIKLA KAL"

Koronavirüs ile mücadelede sorumluluklara uyulması gerektiğini belirten Gören, "Küresel bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız. Toplumsal bilinci artırmalı ve çevreye karşı sorumluklarımızı yerine getirmeliyiz. Kendi sağlığımıza önem verdiğimiz kadar ailemizin, yakınlarımızın sağlığını düşünmeli ve toplumsal disipline kesinlikle katkı sağlamalıyız. Bu büyük mücadele herkesin özverisiyle başarıya ulaşacaktır. Lütfen evde kalın, sağlıkla kalın" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burak Gören türk telekom Fenerbahçe Beko

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