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Burak Kapacak: Transferle ilgili kulağıma gelen şeyler oldu

BURSASPOR HABERLERİ  | 09.10.2020 11:09 | Son Güncelleme

Bursaspor'un Ümit Milli Takım'da forma giyen genç yıldızı Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Adı Fenerbahçe ile de anılan futbolcu, "Transferle ilgili benim de kulağıma gelen şeyler oldu ama bunlar önemli değil. Benim için önemli olan sürekli devam etmek. Performansımızdan ödün vermememiz gerekiyor. Bunun için de çabalıyorum. Zaten transfer dönemi de bitti. Bursaspor'dayım ve takımıma ne kadar fazla katkı verebilirsem benim için o kadar iyi" dedi.

Burak Kapacak: Transferle ilgili kulağıma gelen şeyler oldu

Bursaspor'un Ümit Milli Takım'da forma giyen genç yıldızı Burak Kapacak, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Kapacak, "Bursaspor'dayım ve takımıma ne kadar fazla katkı verebilirsem benim için o kadar iyi" dedi.

"MİLLİ TAKIMI ÖZLEMİŞTİM"

Uzun zaman sonra milli takıma çağrıldığını söyleyen Kapacak, "Milli takıma gelmeyeli uzun zaman olmuş, özlemişim milli takımı. Milli formayı giymek çok önemli ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

"A MİLLİ TAKIM İÇİN ÇABALIYORUM"

Ümit Milli Takım'ı A Milli Takım için bir kapı olduğunu söyleyen 20 yaşındaki futbolcu, "Önemli olan tabii ki A Milli Takım. Ümit Milli Takım'da olmak bu nedenle çok önemli, buradan A Milli Takım'a gidebilmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Onun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"BURSASPOR'DA KÖTÜ GİDİŞATI ÇEVİRMEK ELİMİZDE"

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor forması giyen Kapacak, takımın performansını da değerlendirirken, "Bursaspor olarak lige kötü başladık ama bunu iyiye çevirmek bizim elimizde. İnşallah bu gidişatı iyiye çevirerek ilerlemek istiyoruz" dedi.

"BURSASPOR'A NE KADAR KATKI VERİRSEM O KADAR İYİ"

İsminin transfer gündeminde olması hakkında ise Kapacak, "Transferle ilgili benim de kulağıma gelen şeyler oldu ama bunlar önemli değil. Benim için önemli olan sürekli devam etmek. Performansımızdan ödün vermememiz gerekiyor. Bunun için de çabalıyorum. Zaten transfer dönemi de bitti. Bursaspor'dayım ve takımıma ne kadar fazla katkı verebilirsem benim için o kadar iyi" açıklamasında bulundu.

(DHA)

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