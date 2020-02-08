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Burak Kızılhan: 29. şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kulüp olarak kısa ve uzun vadedeki planları gerçekleştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyleyen Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Futbol takımımızın, camiamızın desteğiyle çıkacakları her maçta bambaşka bir inançla 29. şampiyonluğa ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.

Burak Kızılhan: 29. şampiyonluğa ulaşacağımıza inancımız tam

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu. Kızılhan, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sizlerden aldığımız destekle kısa ve uzun vadede planlarımızı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmalara devam ediyoruz. Tüm çalışmaların üzerine bir yandan çıkan finansal problemlerin çözüm noktasında başkanımızın önderliğinde gerçekleşen mücadelemizi sürdürüyoruz. Kulübümüz, önümüze çıkan tüm engellere karşı geçit vermeyen sarı-lacivert duvarıyla yoluna devam etmiştir. Başarımızın büyüklüğünü inancımızın büyüklüğü belirler. Futbol takımımızın, camiamızın desteğiyle çıkacakları her maçta bambaşka bir inançla 29. şampiyonluğa ulaşacağına inancımız tamdır" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burak Kızılhan Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yok ya 49 bence bu kadar gevşek bu kadar ciddiyetsiz bir yönetim olmaz tek işleri taraftarları birbirine düşüren açıklama yapmak yazık gerçekten çok yazık
29 derken
ne 29 neyin kafası bu Nihat amcanızın bir sözümü var şampiyonluk sayıları güncellendide haberimizin yok, bu nedir biliyor musunuz ezikliğin dışa vurumudur herkes rütbesini bilecek ve saygı gösterecek.
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