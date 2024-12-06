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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti kayak sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan romantik paylaşım...

06.12.2024 23:04
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'Kuruluş Osman' dizisinin yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti kayak sezonunu açtı. Özçivit ve Evcen 2 çocuğuyla birlikte Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı. Özçivit'ten romantik paylaşım geldi. İşte detaylar...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yalnızca bir otelin pistlerini açtığı sezona erken başladı. Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem'le Bolu'ya gitti.

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Kartalkaya'da kayak keyfi yapan ünlü çiftten Burak Özçivit, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da kayak yapan Özçivit ailesinin keyifli vakit geçirdiği görüldü.

ROMANTİK PAYLAŞIM!

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Özçivit'in Fahriye Evcen'li paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu romantik bir paylaşımda bulundu.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Burak Özçivit paylaşım
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