Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti kayak sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan romantik paylaşım...

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, yalnızca bir otelin pistlerini açtığı sezona erken başladı. Mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem'le Bolu'ya gitti.

Kartalkaya'da kayak keyfi yapan ünlü çiftten Burak Özçivit, tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oğulları Karan ve Kerem ile Kartalkaya'da kayak yapan Özçivit ailesinin keyifli vakit geçirdiği görüldü.

ROMANTİK PAYLAŞIM!

Özçivit'in Fahriye Evcen'li paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu romantik bir paylaşımda bulundu.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır