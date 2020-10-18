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Burak Özçivit yeni arabasıyla olay oldu

18.10.2020 14:29 | Son Güncelleme:
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Burak Özçivit yeni arabasıyla olay oldu

Oyuncu Burak Özçivit, önceki gün yeni aracıyla Baltalimanı'nda objektiflere takıldı. Özçivit, Ortaköy-Sarıyer hattında otomobilini test etti.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz gün yeni aracıyla Baltalimanı’nda görüntülendi. Ortaköy-Sarıyer hattında otomobilini test eden Özçivit, kendisini görüntüleyen muhabirlerle kısa süreli sohbet etti.

Oyuncu, muhabirlerin "Hayırlı olsun" sözlerine teşekkür ederek karşılık verdi. Özçivit’in aracının değerinin yaklaşık 500 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

Son yıllarda arazi araçlarına yönelen isimlerin başında Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Ulusoy da geçtiğimiz günlerde yeni arazi aracıyla görüntülenmişti. (Habertürk)

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