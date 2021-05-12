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Burak Sergen'den müjdeli haber geldi! Entübe edilmişti

12.05.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Nisan günü evinde fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Sadakatsiz dizisinin oyuncusu Burak Sergen'in, koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti. Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü oyuncudan güzel haber geldi. Sergen'in sağlık durumunun iyiye gittiği ve yakında taburcu edileceği öğrenildi.

Burak Sergen'den müjdeli haber geldi! Entübe edilmişti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Burak Sergen, 12 Nisan günü evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.

NORMAL ODAYA ALINDI

Birsen Altundaş'ın haberine göre, sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.

birsen

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Burak Sergen
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