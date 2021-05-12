Burak Sergen'den müjdeli haber geldi! Entübe edilmişti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz'in başrol oyuncularından Burak Sergen, 12 Nisan günü evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen ve yoğun bakıma alınan oyuncu, durumu ağırlaşınca entübe edilmişti.

NORMAL ODAYA ALINDI

Birsen Altundaş'ın haberine göre, sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen, yoğun bakımdan normal odaya alındı. Ziyaret yasağı olduğu için kimseyle görüştürülmeyen başarılı oyuncunun önümüzdeki hafta taburcu olması planlanıyor.





