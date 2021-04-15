MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

15.04.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz’de Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen, Covid-19 yüzünden yoğun bakımda tedavisi sürerken kötü bir haber daha geldi. Toprak Sergen’in oğlu Cansın Sergen’in de Covid-19'a yakalandığı öğrenildi.

Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Covid-19 nedeniyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in oğlundan da kötü haber geldi. Burak Sergen'in Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen Cansın Sergen'in de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

"OĞLUMLA AYRI EVLERDEYİZ"

Snob Magazin haberine göre; Burak Sergen ile 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, "Çocuğumun için güçlü durmak zorundayım. Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" diyerek dua istedi.

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili Medyapım'dan açıklama: Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımdaBurak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili Medyapım'dan açıklama: Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

'SOYADI' KARMAŞASI!

Oyuncu Burak Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı meslektaşı Işıl Sergen’e soyadını kullanmaması için dava açmıştı. Burak Sergen'in avukatı, "Işıl Sergen’in halen ‘Sergen’ soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.” demişti. Işıl Hanım'ın bu davaya rağmen 'Sergen' soyadını kullanması dikkat çekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Programdan ayrıldı mı? Hemen açıklama geldiProgramdan ayrıldı mı? Hemen açıklama geldi
Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi! Demet ve Alişan’ın sürpriz konuğu... Açıklamalarıyla gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

9 soruya 9 yanıt! İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama kararıyla ilgili yeni açıklama

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yeniden bir karar alabiliriz

Yeniden bir karar alabiliriz

Yoğun bakımda olduğunu duyunca öyle bir yorum yaptı ki.. Şoke etti

Yoğun bakımda olduğunu duyunca öyle bir yorum yaptı ki.. Şoke etti

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

Bakan Koca’dan Gökhan Özoğuz’a yanıt

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi! Kırmızı Oda kadrosunda

Yeşilçam'ın en güzel oyuncularından biriydi! Kırmızı Oda kadrosunda

Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Yıllar geçse de gündemden düşmüyor! Aysun Kayacı şimdi ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.