Burak Sergen'in oğlundan kötü haber geldi

Covid-19 nedeniyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi gören oyuncu Burak Sergen'in oğlundan da kötü haber geldi. Burak Sergen'in Işıl Sergen ile evliliğinden dünyaya gelen Cansın Sergen'in de Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. 11 yaşındaki Cansın Sergen'in hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

"OĞLUMLA AYRI EVLERDEYİZ"

Snob Magazin haberine göre; Burak Sergen ile 2018 yılında boşanan Işıl Sergen, "Çocuğumun için güçlü durmak zorundayım. Üç gündür ateş topuna döndü hayatımız. Bir anda olabiliyormuş bunlar. Oğlum Cansın'la ayrı evde yaşıyoruz. Cansın Covid-19'u hafif atlatıyor. Ben semptom göstermiyorum çok şükür. Umarım oğlum babasına kavuşur" diyerek dua istedi.

'SOYADI' KARMAŞASI!

Oyuncu Burak Sergen, 19 yıl evli kaldıktan sonra 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandığı meslektaşı Işıl Sergen’e soyadını kullanmaması için dava açmıştı. Burak Sergen'in avukatı, "Işıl Sergen’in halen ‘Sergen’ soyadını kullanması, tarafların evli olduklarına dair yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermektedir.” demişti. Işıl Hanım'ın bu davaya rağmen 'Sergen' soyadını kullanması dikkat çekiyor.



