Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili Medyapım'dan açıklama: Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

Kanal D’de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı belirtilirken, sevenlerinden dua istenmişti.



Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.



MEDYAPIM'DAN BURAK SERGEN AÇIKLAMASI

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi Sadakatsiz'in yapım firması Medyapım'dan geldi. Sergen'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.





