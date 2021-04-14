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Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili Medyapım'dan açıklama: Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

14.04.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran usta oyuncu Burak Sergen, akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastaneye yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Sadakatsiz dizisinin yapımcısı Medyapım ise yaptığı açıklamada, Burak Sergen'in koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili Medyapım'dan açıklama: Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda

Kanal D’de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken ve akciğerlerinde enfeksiyon olan 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alınmıştı. Sergen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise koronavirüs testlerinin ise negatif çıktığı belirtilirken, sevenlerinden dua istenmişti.
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Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yapmıştı.
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MEDYAPIM'DAN BURAK SERGEN AÇIKLAMASI

Burak Sergen'in sağlık durumuyla ilgili son bilgi Sadakatsiz'in yapım firması Medyapım'dan geldi. Sergen'in koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen açıklamada "Kıymetli oyuncumuz Burak Sergen'in covid sebebiyle 3 gündür hastanede yoğun bakım tedavisi devam etmektedir. Kendisine MedYapım ailesi olarak acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sadakatsiz dizisi Burak Sergen
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