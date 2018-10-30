Burak Törer içki kadehiyle araba kullandı!

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Gülben Ergen ile ayrılan Burak Törer, araba sürerken rakı içtiğini gösteren bir videoyu takipçileriyle paylaştı. Törer, kısa sürede videoyu sildi ama tepkilerden kaçamadı.

Takipçileri, Törer’in bu hareketiyle ilgili “Gülben Ergen’i unutamadı, aşk acısını atlatamadı” şeklinde yorum yaptılar.

BURAK TÖRER KİMDİR?

Prodüktördür. 1970 yılında dünyaya gelen Burak Törer aslen Erzurum‘ludur. Törer bugüne kadar Dantel, Evimin Erkeği, Sürgün Hayatlar, Makas ve Bir Nefes Yeter gibi dizi ve sinema projelerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Burak Törer'in Aydan Şener'in eski sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

