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Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa'yı fethetti!

FRANSA HABERLERİ  | 30.11.2020 14:58 | Son Güncelleme

Burak Yılmaz, Ligue 1'deki performansıyla Lille'i ikinci sırada ve zirve yarışının içerisinde tuttu.

Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa'yı fethetti!

Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa'yı deyim yerindeyse fethetti. Ligde attığı 6 golle gol krallığı sıralamasında 6. sırada bulunan Burak Yılmaz, Lille'in çıktığı 15 maçın 14'ünde forma giydi. 6 golünü 3 asistle süsleyen Burak Yılmaz, Lille'in ligde bulduğu gollerin yüzde 41'inin altına imzasını attı.

27 MİLYONLUK GOLCÜYÜ KATLADI

Lille'e bedelsiz olarak transfer olan ve 2 yıllık imza atan Burak Yılmaz, kulübünün 27 milyon euro bonservisle transfer ettiği Jonathan David'i ise performansıyla katladı.

Kanadalı forvet, 16 maçta sadece 1 gol atıp 3 asist yaptı.

GALTIER: "TAM BİR SOĞUKKANLI AVCI!"

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise Burak Yılmaz'ın performansını, "Burak Yılmaz gerçek bir golcü! Kalenin önünde soğukkanlı bir avcı gibi! 35 yaşında ama hala son ana kadar sahanın içinde mücadele etmek istiyor. Bunca yıla rağmen hırsını bir parça olsun kaybetmemiş." sözleriyle övdü.

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