SPOR

Burak Yılmaz ameliyat oldu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.05.2018 15:49 | Son Güncelleme

Trabzonspor ve Milli Takımın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Almanya'da ameliyat oldu. Burak Yılmaz'ın sezon başı kampına yetişeceği kaydedildi.

Burak Yılmaz ameliyat oldu

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, Almanya'da fıtık ameliyatı oldu.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Bursaspor karşılaşmasında forma giyemeyen ve sezonu kapattığı açıklanan Burak Yılmaz, tedavi için gittiği Almanya'da bordo-mavili takımın ve milli takımın eski doktoru Ufuk Şentürk ile Tamer Arslan tarafından ameliyat edildi.

Yaklaşık 1.5 saat süren ameliyat sonrası Dr. Ufuk Şentürk, çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Burak Yılmaz kardeşimin dün yapmış olduğumuz MR, ultrason, koşu ve analizleri sonrası bugün kasık fıtığı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 hafta devam edecek olan kişiye özel çok yönlü tedavi tekniklerimiz ile var olan kuvvet dengesizliklerini ve kas/tendon sorunlarını da ortadan kaldırıp sporcumuzun yeni sezon hazırlıklarına sorunsuz bir şekilde katılmasını planlıyoruz" dedi. Burak Yılmaz da ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 25 maçta forma giydi ve 23 gol, 3 asist ile takımına önemli katkı sağladı.

Burak Yılmaz ameliyat olduBurak Yılmaz ameliyat oldu
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Trabzonspor burak yılmaz

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