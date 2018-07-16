Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon bittikten sonra fıtık ameliyatı olan ve iyileştikten sonra bordo-mavililerin Slovenya kampına katılan Burak Yılmaz'ın sakatlığı nüksetti.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada Burak Yılmaz'ın kasık ağrıları nedeniyle İstanbul'da kontrolden geçtiği ve yeniden ameliyat olmasına karar verildiği belirtildi.

Trabzonspor'un Burak Yılmaz açıklaması şu şekilde;

Oyuncumuz Burak Yılmaz’ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul’da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir.



AMELİYATI GERÇEKLEŞTİ

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Burak Yılmaz ameliyat olduğu ve 4-5 hafta içerisinde çalışmalara başlayacağı duyuruldu.

Kulübün açıklaması şöyle:

"Sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası Slovenya’daki kampımızdan ayrılarak tedavisi için İstanbul’a giden futbolcumuz Burak Yılmaz ameliyat oldu.

Fulya Acıbadem Hastanesi’nde Prof. Dr. Melih Paksoy’un gerçekleştirdiği başarılı ameliyat sonrasında oyuncumuz müşahede altına alındı. Burak Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Paksoy, ‘’4-5 hafta içerisinde takım arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başlayacaktır’’ dedi.

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da Burak Yılmaz’ı ameliyatı öncesinde yalnız bırakmadı. Fulya Acıbadem Hastanesi’nde Burak Yılmaz ile görüşen Başkanımız Ağaoğlu, ‘’Futbolcumuzun sağlığı her şeyin önünde geliyor. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Burak daha da güçlenerek aramıza dönecektir” diye konuştu."

