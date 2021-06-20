SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. EURO 2020
  4. Burak Yılmaz: Belki de turnuvada oynamayı bilmiyoruz!

Burak Yılmaz: Belki de turnuvada oynamayı bilmiyoruz!

20.06.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın EURO 2020'yi puansız kapatmasının ardından Burak Yılmaz konuştu.

Burak Yılmaz: Belki de turnuvada oynamayı bilmiyoruz!

A Milli Takım'ın İsviçre'ye 3-1 yenilerek EURO 2020'ye veda etmesinin ardından Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Burak Yılmaz "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Başarılı olanlar, başarısız olanlar vardı sezon içinde. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki çok fazla sorumluluk aldık, çok fazla istedik belki. Tüm ülkeden özür diliyoruz. Mahcup ettik. Ülkemiz bize bu formayı verdi. Onları iyi temsil edemedik. Haklarını helal etsinler." dedi.

Açıklamalarına devam eden Burak Yılmaz "Niyetimiz farklı yöndeydi. Kafamız ve ayaklarımız farklı yöndeydi. Biz buraya rekor kırarak geldik. 1 ay sonra Dünya Kupası için önemli maçlar var. Herkes çok üzgün. Herkesten özür diliyoruz. Yaşanmaması gereken günler, maçlar yaşandı. Turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama belki turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
iPhone kullanıcılarına müjde, Pokemon Unite geliyor! iPhone kullanıcılarına müjde, Pokemon Unite geliyor!
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e göndermeMerih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
haram zehir zıkkım olsun inşallah bir daha o kutsal formayı giymezsin
Burak sen biliyorsun turnuvada oynamayı,ama diğer leri ancak kumda oynarlar,çoluk çocuklarla bu işler olmaz.
Hoca , kulüp takımlarına şirin görünmek için kadro seçimini bırakırsa başarı gelir fransa maçı sonrası bunları düşünmekten taktik vs maçlarda yok , fransa maçı 11 ı as kadro hoca bunu bozmuycak , geçen eleme maçlarında sonradan oyuncular aldı 2 şer gol yedi takım bu turnuvada olması gereken mahmut berat halil gökdeniz hakan aslan uğur gibi oyuncuları seçmedi kaan ı ön libero mert ı sol bek oynattı, yeterli seviyede olmadığını bildiği halde rıdvan taylan seçmesi şirinlik ,milli takım da hakeden seçilir kulübe isme bakarsan olmaz. Başarı gelir doğru 25 kişilik kadro ve ilk 11 istikrarı olursa

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Dikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardı

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı belli oldu

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Hande Ataizi’den 21 yaş küçük sevgilisiyle havuzdan olay pozlar

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın krizi!

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Lottie Moss ünlü futbolcuyu ifşa etti

Burak Elmas kimdir?

Burak Elmas kimdir?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Başkan adayı yeni hocayı açıkladı

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Burak Yılmaz kaçırdı, sosyal medya yıkıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.