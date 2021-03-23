Burak Yılmaz: Benim hayatım baskıyla geçti

Sakatlığının son durumu sorulan Burak Yılmaz, "Yaşadığım sakatlık tamamen geçti, biraz uzun sürdü. Son maçta görev aldım, şu anda kendimi iyi hissediyorum" dedi.

"Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözleri ile ilgili görüşleri sorulan "Bizim defansımız çok üst düzey oyunculardan kurulu, Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın, biz sakin sakin, usul usul yola devam edelim. Rakip de büyük oyuncu, saygımız sonsuz ama biz kazannmak istiyoruz. Biz kimseden hiçbir zaman korkmadık, onlar da bizden korkmasın." cevabını verdi.

ÇOK GÜZEL BİR KARİYERİM OLDU

"Çok güzel bir kariyerim oldu, mutluyum. Şu anda Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim, ondan mutluyum. Genç arkadaşlarıma söyleyeceğim çok şey var, hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğrenmeliler. Sabırlı ancak kararlı olmalılar. Her mevkide en iyi oyuncuları bulmak ve üretebilmek önemli. Bizim ülkemiz yetiştirmeci değil, tamamen yarışmacı bir ülke. Kendi ülkemizde yarışırken, dışarıda yarışmama ortamı bizi yetiştirmekten uzaklaştırmış durumda. Yeni yeni oyuncuların yurt dışında oynaması da bizi bu noktaya itti. Bence bu konuda üstüne koya koya devam ediyoruz.