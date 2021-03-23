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Burak Yılmaz: Benim hayatım baskıyla geçti

23.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızın golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Hollanda maçı hakkında konuştu.

Burak Yılmaz: Benim hayatım baskıyla geçti

Sakatlığının son durumu sorulan Burak Yılmaz, "Yaşadığım sakatlık tamamen geçti, biraz uzun sürdü. Son maçta görev aldım, şu anda kendimi iyi hissediyorum" dedi.

"Martin Linnes'in "Türkler Haaland'dan korkuyor" sözleri ile ilgili görüşleri sorulan "Bizim defansımız çok üst düzey oyunculardan kurulu, Haaland da üst düzey bir oyuncu. Biz kimseden korkmuyoruz, kimse de bizden korkmasın, biz sakin sakin, usul usul yola devam edelim. Rakip de büyük oyuncu, saygımız sonsuz ama biz kazannmak istiyoruz. Biz kimseden hiçbir zaman korkmadık, onlar da bizden korkmasın." cevabını verdi.

ÇOK GÜZEL BİR KARİYERİM OLDU

"Çok güzel bir kariyerim oldu, mutluyum. Şu anda Avrupa'ya gitmeyi tercih ettim, ondan mutluyum. Genç arkadaşlarıma söyleyeceğim çok şey var, hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğrenmeliler. Sabırlı ancak kararlı olmalılar. Her mevkide en iyi oyuncuları bulmak ve üretebilmek önemli. Bizim ülkemiz yetiştirmeci değil, tamamen yarışmacı bir ülke. Kendi ülkemizde yarışırken, dışarıda yarışmama ortamı bizi yetiştirmekten uzaklaştırmış durumda. Yeni yeni oyuncuların yurt dışında oynaması da bizi bu noktaya itti. Bence bu konuda üstüne koya koya devam ediyoruz.

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI

Hollanda'yı mağlup etmek için konsantre olduklarını söyleyen Yılmaz, "Bu ortamı, atmosferi çok iyi bildiğimiz için sürekli WhatsApp grubumuzda konuşuyorduk, buluştuk. Sıkışık bir fikstür, yarın maç oynayacağız. Tamamen konsantre olduk, Hollanda'yı biliyoruz, analiz ediyoruz. Hayalimiz Dünya Kupası'na katılabilmek, hocamız da ilk röportajında bunu söylemişti. Biz de bunun için mücadele edeceğiz. Gol atmak isterim ama golden önce kazanmak istiyoruz. Son maçlarda onlara karşı bir üstünlüğümüz var demeyeceğim ama altta bulunduğumuz bir durum yok. Gol atmak isterim ama tamamen kazanma üstüne kurulu bir kafa yapım var şu anda." ifadelerini kullandı.

BENİM HAYATIM BASKI ALTINDA GEÇTİ

Futbolculuğu boyunca baskı hissettiğini söyleyen golcü futbolcu, "Benim futbol hayatım baskıyla geçti, bu baskı bana iyi geliyor. Baskıyla oynamayı, yaşamayı, mücadele etmeyi seviyorum, baskıyla kazanmaya alıştım. İnşallah daha iyi oyuncular gelir, şu anda bizler varız, bu bayrağı bizler taşıyoruz. İnşallah daha iyi yetenekler gelecek." dedi.


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