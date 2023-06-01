Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Taraftarın sözlerine verdiği cevap herkesi heyecanlandırmış durumda...

Hollanda Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren Burak Yılmaz, geleceği ile ilgili kararını açıkladı. Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile anlaşan 37 yaşındaki futbolcu 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı. Burak, "Önümüzdeki sezon Fortuna Sittard'da olmayacağım. Kulüpte yaşananları en kısa zamanda anlatacağım. Size başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

EYÜPSPOR'UN MAÇINA GELDİ

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor'un maçına gelen Burak Yılmaz, maç sonunda Beşiktaşlı bir taraftarla karşılaştı. Bahsi geçen videoda Burak Yılmaz Beşiktaşlı bir taraftarın "Burak ağabey Beşiktaş'a bekliyoruz, Şenol hocanın yanına bekliyoruz" sözlerine verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

EL İŞARETİ YAPTI, ONAYLADI

Taraftarın çağrısına el işareti yaparak onay veren Burak Yılmaz'ın bu hamlesi Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. Önümüzdeki sezon için Şenol Güneş'in yanında olması beklenen milli futbolcu için temaslar başladı.



