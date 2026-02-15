Burak Yılmaz çıldırdı, açtı ağzını yumdu gözünü! Hakem Fatih Tokail'e zehir zemberek sözler: "Neden geldiği belli, utanç verici!"

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da maçın ardından sular durulmuyor. Karşılaşmanın 47. dakikasında 10 kişi kalan ve sahadan ağır bir yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılarda, Teknik Direktör Burak Yılmaz maçın hakemi Fatih Tokail'i topa tuttu.

"10 KİŞİ KALANA KADAR ÜSTÜNLÜKLERİ YOKTU"

Maçın ilk bölümünde istedikleri baskıyı kurduklarını belirten Burak Yılmaz, kırmızı kartın tüm planları bozduğunu ifade etti:

"Biz baskılı başladık. Çok korner attık, gol de bulabilirdik. Kocaelispor, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bizden daha iyi oynamış olabilir ama 10 kişi kalana kadar bizden üstün olarak bir şey görmedik. Kafa vurduğumuz gol olsa, farklı bir şey olurdu."

HAKEM FATİH TOKAİL'E OLAY SÖZLER: "GEREĞİNİ YAPIYORLAR"

Açıklamalarının dozunu artıran 40 yaşındaki teknik adam, hakem Fatih Tokail'in maça atanmasının tesadüf olmadığını iddia ederek şu çok konuşulacak sözleri sarf etti:

"Yine her zaman yaşadığımız hakem problemleri var. Utanç verici. Bir haftadır sosyal medyada konuşuluyor, Kocaeli'de geçmişte bir şeyler yapmış. Alt lig hakemi, sanırım Süper Lig'de iki maçı var. Bir tanesi geçen sene, bir tanesi bu sene. Neden geldiği belli. Bu hakemlere az maç verdikleri için gereğini yapıp hemen kızağa alıyorlar. Bunlar normal."

GAZİANTEP FK'DAN DA ZEHİR ZEMBEREK PAYLAŞIM

Burak Yılmaz'ın bu sert tepkisinin ardından Gaziantep FK kulübü de resmi sosyal medya hesaplarından Fatih Tokail'i hedef alan ironik ve sert bir paylaşım yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde iki Süper Lig maçı var; ikisi de takımımızın oynadığı maçlar! Yine görevini yerine getirdi!" ifadeleri kullanıldı.

"SORUMLUSU BENİM, TRABZONSPOR MAÇINA BAKACAĞIZ"

Sözlerinin sonunda iğneyi kendine de batıran Burak Yılmaz, takımın performansından kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, "Kendimize de bakmamız lazım. Tercihleri yapan benim. Hatalı tercih yapmış olabilirim, bunun sorumlusu benim. Allah izin verirse gelecek haftadan itibaren farklı bir şekle bürüneceğiz ve Trabzonspor maçına hazırlanacağız" diyerek sözlerini noktaladı.