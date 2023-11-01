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Burak Yılmaz'dan Ante Rebic kararı! Antalyaspor maçında da kadroya almayacak

01.11.2023 15:35 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz'ın Ante Rebic'i isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle idmandan kovmuştu. Yılmaz Hırvat oyuncuyu Antalyaspor maçında da kadroya almayacak. İşte detaylar...

Burak Yılmaz'dan Ante Rebic kararı! Antalyaspor maçında da kadroya almayacak

Son günlerde pek de iyi günler geçirmeyen Siyah-Beyazlılar'da bir kriz daha baş gösterdi. Gaziantep FK maçı öncesi yapılan antrenmanda isteksiz tavırları ve istediklerini yapmaması nedeniyle Burak Yılmaz Rebic'i antrenmandan gönderirken, içerde çalışmasını istediği öğrenilmişti.

Yaşanan bu durumun ardından Burak Yılmaz'a yardımcı olarak gelen Hari Vukas'ın uzun uzun görüştüğü Hırvat oyuncu verdiği tüm sözlere rağmen iyileşmezken, genç hoca kararını verdi.

ANTALYASPOR KADROSUNDA YOK!

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Rebic'in bu tavırlarından hayli rahatsız olan Burak Yılmaz'ın ligin 11. haftasında oynayacakları Antalyaspor mücadelesinde Hırvat oyuncuyu kadro dışında tutması bekleniyor.

GOL KATKISI YOK

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Bu sezon Beşiktaş'ta 9 karşılaşmaya çıkan Rebic, herhangi bir gol katkısında bulunamadı. Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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