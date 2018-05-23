Burak Yılmaz'dan İstanbul'a kesin dönüş kararı

İstanbul'a kesin dönüş

Burak Yılmaz, İstanbul'a kesin dönüş yapıyor

1 / 10 Trabzonspor’dan ayrılan ve kulüp arayan tecrübeli santrforla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Acarkent’ten villa kiralayan Burak, İstanbul’a kesin dönüş yapıyor.

2 / 10 Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda görmeyi çok istediği Burak için bir kısım Beşiktaş taraftarlarının olumsuz tutum sergilediği biliniyor.

3 / 10 Yıldız golcünün transferi geçen yaz da gündeme gelmiş, Başkan Fikret Orman’ın, “Burak iyi bir Beşiktaşlıdır” sözlerine rağmen tepkiler dinmemişti.

4 / 10 NEGREDO’YU GÖREN “KRAL”A SARILIR | Milli golcüyü rakibine kaptıran Kartal daha sonra ise Alvaro Negredo’yu getirmişti.

5 / 10 Burak Trabzonspor’da 25 maçta 23 gol atıp, Negredo sınıfta kalınca, “Orman haklıymış” fikri ön plana çıktı.

6 / 10 SEVDİĞİMİN SEVDİĞİ BURAK | Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş’le çalışmayı çok isteyen Burak Yılmaz için yöneticiler, “Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda.

7 / 10 O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir. ‘Gelirse Beşiktaş’ı izlemem’ diyenler bile fikir değiştirdi.

8 / 10 Caner Erkin de gelmeden önce benzer konumdaydı ama taraftar kabullendi kendisini. Şenol Güneş istiyor.

9 / 10 Taraftar biraz da bu yüzden yumuşadı. ‘Sevdiğimin sevdiği’ diye düşünüyorlar” görüşünde...