Burak Yılmaz'dan İstanbul'a kesin dönüş kararı

Burak Yılmaz, İstanbul'a kesin dönüş yapıyor
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Trabzonspor’dan ayrılan ve kulüp arayan tecrübeli santrforla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Acarkent’ten villa kiralayan Burak, İstanbul’a kesin dönüş yapıyor.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda görmeyi çok istediği Burak için bir kısım Beşiktaş taraftarlarının olumsuz tutum sergilediği biliniyor.
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Yıldız golcünün transferi geçen yaz da gündeme gelmiş, Başkan Fikret Orman’ın, “Burak iyi bir Beşiktaşlıdır” sözlerine rağmen tepkiler dinmemişti.
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NEGREDO’YU GÖREN “KRAL”A SARILIR | Milli golcüyü rakibine kaptıran Kartal daha sonra ise Alvaro Negredo’yu getirmişti.
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Burak Trabzonspor’da 25 maçta 23 gol atıp, Negredo sınıfta kalınca, “Orman haklıymış” fikri ön plana çıktı.
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SEVDİĞİMİN SEVDİĞİ BURAK | Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş’le çalışmayı çok isteyen Burak Yılmaz için yöneticiler, “Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda.
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O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir. ‘Gelirse Beşiktaş’ı izlemem’ diyenler bile fikir değiştirdi.
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Caner Erkin de gelmeden önce benzer konumdaydı ama taraftar kabullendi kendisini. Şenol Güneş istiyor.
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Taraftar biraz da bu yüzden yumuşadı. ‘Sevdiğimin sevdiği’ diye düşünüyorlar” görüşünde...
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Burak Yılmaz bu sezon 25 maçta attığı 23 golle krallık yarışında Gomis'in ardından ikinci sırada yer aldı. (Güneş)
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