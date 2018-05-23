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Burak Yılmaz'dan İstanbul'a kesin dönüş kararı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 23.05.2018 10:34 | Son Güncelleme

Transferde ismi Beşiktaş ve Başakşehir ile geçen Trabzonspor'un yıldız golcüsü Burak Yılmaz çok konuşulacak bir karara imza attı. İşte detaylar...

İstanbul'a kesin dönüş

Burak Yılmaz, İstanbul'a kesin dönüş yapıyor

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Trabzonspor’dan ayrılan ve kulüp arayan tecrübeli santrforla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Acarkent’ten villa kiralayan Burak, İstanbul’a kesin dönüş yapıyor.

Trabzonspor’dan ayrılan ve kulüp arayan tecrübeli santrforla prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi. Acarkent’ten villa kiralayan Burak, İstanbul’a kesin dönüş yapıyor.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda görmeyi çok istediği Burak için bir kısım Beşiktaş taraftarlarının olumsuz tutum sergilediği biliniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda görmeyi çok istediği Burak için bir kısım Beşiktaş taraftarlarının olumsuz tutum sergilediği biliniyor.
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Yıldız golcünün transferi geçen yaz da gündeme gelmiş, Başkan Fikret Orman’ın, “Burak iyi bir Beşiktaşlıdır” sözlerine rağmen tepkiler dinmemişti.

Yıldız golcünün transferi geçen yaz da gündeme gelmiş, Başkan Fikret Orman’ın, “Burak iyi bir Beşiktaşlıdır” sözlerine rağmen tepkiler dinmemişti.
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NEGREDO’YU GÖREN “KRAL”A SARILIR | Milli golcüyü rakibine kaptıran Kartal daha sonra ise Alvaro Negredo’yu getirmişti.

NEGREDO’YU GÖREN “KRAL”A SARILIR | Milli golcüyü rakibine kaptıran Kartal daha sonra ise Alvaro Negredo’yu getirmişti.
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Burak Trabzonspor’da 25 maçta 23 gol atıp, Negredo sınıfta kalınca, “Orman haklıymış” fikri ön plana çıktı.

Burak Trabzonspor’da 25 maçta 23 gol atıp, Negredo sınıfta kalınca, “Orman haklıymış” fikri ön plana çıktı.
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SEVDİĞİMİN SEVDİĞİ BURAK | Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş’le çalışmayı çok isteyen Burak Yılmaz için yöneticiler, “Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda.

SEVDİĞİMİN SEVDİĞİ BURAK | Yeniden Beşiktaş forması giymeyi ve Şenol Güneş’le çalışmayı çok isteyen Burak Yılmaz için yöneticiler, “Her türlü fedakarlığı yapmaya hazır durumda.
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O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir. ‘Gelirse Beşiktaş’ı izlemem’ diyenler bile fikir değiştirdi.

O bizi, biz de onu istiyoruz. Şartlar uyarsa transfer gerçekleşir. ‘Gelirse Beşiktaş’ı izlemem’ diyenler bile fikir değiştirdi.
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Caner Erkin de gelmeden önce benzer konumdaydı ama taraftar kabullendi kendisini. Şenol Güneş istiyor.

Caner Erkin de gelmeden önce benzer konumdaydı ama taraftar kabullendi kendisini. Şenol Güneş istiyor.
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Taraftar biraz da bu yüzden yumuşadı. ‘Sevdiğimin sevdiği’ diye düşünüyorlar” görüşünde...

Taraftar biraz da bu yüzden yumuşadı. ‘Sevdiğimin sevdiği’ diye düşünüyorlar” görüşünde...
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Burak Yılmaz bu sezon 25 maçta attığı 23 golle krallık yarışında Gomis'in ardından ikinci sırada yer aldı. (Güneş)

Burak Yılmaz bu sezon 25 maçta attığı 23 golle krallık yarışında Gomis'in ardından ikinci sırada yer aldı. (Güneş)
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burak yılmaz Beşiktaş başakşehir Trabzonspor

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