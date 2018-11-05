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Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı E. Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da tartışılan isim Burak Yılmaz, bu kez basın mensuplarını hedef aldı. Golcü oyuncu, salona giderken antrenmanı takip eden basın mensuplarına, "Çıkmadı değil mi bir şey? Bir şey olmadı. Boşuna geldiniz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Cuma günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bugün saat 11.00'de yaptığı antrenmanla ara vermeden hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Bursaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından dayanıklılık esaslı dar alan oyunları gerçekleştirdiler. Son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı. Hafif sakatlıkları bulunan Onur, Toure, Hosseini, Sosa, Onazi, Abdülkadir ve Burak antrenman öncesi saha ortasında yapılan toplantının ardından salona geçerek burada çalışırken, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Yusuf Yazıcı ile Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı özel antrenman gerçekleştirdi.

BURAK YILMAZ BU KEZ BASIN MENSUPLARINI HEDEF ALDI

Bu arada Bursaspor maçının 70'nci dakikasında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ile gündeme gelen ve taraftarlarla da restleşen Burak Yılmaz, bu sabah yapılan antrenman öncesi de basın mensuplarına yönelik sözler kullandı. Antrenman öncesinde saha ortasında teknik direktör Ünal Karaman'ın yaptığı toplantının ardından salonda çalışmak için antrenman sahasından ayrılan Burak, basın mensuplarının yanından geçtiği sırada, 'Çıkmadı değil mi bir şey? Bir şey olmadı' ifadelerini kullandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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