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Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri! "Her doktor ayrı konuşuyor"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 27.03.2020 18:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz, ailesiyle birlikte CNN Türk'e canlı bağlanarak koronavirüs salgını süresince "Evdekal" çağrısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri! "Her doktor ayrı konuşuyor"

Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Burak Yılmaz, ailesiyle birlikte CNN Türk'e bağlandı ve açıklamalarda bulundu. Koronavirüs hakkında "Evdekal" çağrısında bulunan yıldız golcü doktorlara da sitem etti.

"BİZDE HER ŞEY YOLUNDA"

Burak Yılmaz, "Bizde her şey iyi. Gayet yolunda. Oyun oynuyoruz. Çocuklarımız öğretmenlerin yolladığı etkinlikleri yapıyorlar. Sağlığımız yerinde. Gelişmeleri de takip ediyoruz. Her şey yolunda." dedi.

"KULÜBÜMÜZDEN BİZE PROGRAM YOLLADILAR"

Yılmaz, "Kulübümüzden bize program yolladılar. Birtek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz. Bu salgınla birlikte futbolu çok fazla düşünemiyoruz. Futbolu hayatımızın merkezine koyarak yaşadık. Ancak futboldan daha önemli durum söz konusu. İnşallah salgın bittikten sonra futbol yeniden hayatımızın merkezine girecektir." açıklamasında bulundu.

"TV'DE HER DOKTOR FARKLI BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

Yılmaz, "Serzeniş değil bu ama doktorları dinliyoruz. Herkes farklı şey söylüyor. Gelen paketleri birisi 3 gün, birisi 2 saat dışarıda kalsa yeter diyor. Birisi maske kullanın, birisi hastalarımız kullansın diyor. Birisi virüs havada yaşamaz, birisi yaşayabilir diyor. Kendimizce her şeyi dezenfekte ederek yaşıyoruz. Bütün doktorlarımıza, sağlık personelimize minnettarız. Hepsinden Allah razı olsun. Her akşam onları alkışlıyoruz. İnşallah başaracaklar. " ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

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