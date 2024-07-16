SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Burak Yılmaz'dan tepki: "Çok ayıp etmişler"

Burak Yılmaz'dan tepki: "Çok ayıp etmişler"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.07.2024 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Kayserispor’un hedefi her zaman her çıktığı maçı kazanmak. Transfer yasağımız kalkarsa çok mutlu olurum. Açılmazsa da yapacağımız bir şey yok” dedi.

Burak Yılmaz'dan tepki: "Çok ayıp etmişler"

Kayserispor, yeni sezon öncesi Samsunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kayserispor kulüp tesislerinde oynanan müsabakayı, Samsunspor 3-1’lik skorla kazandı.

"BUNU ÖLÇÜ OLARAK ALMIYORUZ AMA KAYBETMEK ÜZÜCÜ"

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, “Bu maçta 2-3 tane 16 yaşındaki sporcularımız da sahadaydı. Biz herkesi 45 dakika da olsa kullanmaya çalıştık. Hazır değiliz ama ilk hazırlık maçımız. Çok ağır antrenmanlar yapıyoruz, sporcularımız çok yorgun. Ama ne olursa olsun biz kaybetmek istemiyoruz. Bizim kazanma alışkanlığımızı hazırlık maçlarıyla başlatmamız gerekiyor. Bunu ölçü olarak almıyoruz ama kaybetmek üzücü."

"ÇOK AYIP ETMİŞLER"

Yılmaz, "Sayın başkanımız ve yöneticilerimiz transfer yasağı konusunda uğraşıyorlar. Ben o konudaki düşüncemi geçen hafta söyledim. Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa da bu şekilde devam edeceğiz. Sezon açılışındaki röportajda ‘hedefimiz ligde kalmak’ gibi bir şey demedim. Çok ayıp etmişler. Ben öyle bir şey demedim. Sadece ‘Bu bulunduğumuz yerin altına düşmek istemiyoruz’ dedim. Ben bunu yine tekrarlıyorum. Kayserispor’un hedefi her zaman her çıktığı maçı kazanmak. İyi yerlerde oynamak, taraftarına ve bu güzel şehre iyi futbol izletmek. Transfer yasağımız kalkarsa çok mutlu olurum. Açılmazsa da yapacağımız bir şey yok” ifadelerinin kullandı.

Euro 2024
Tüm dünya bugün bu transferi konuşacak!Tüm dünya bugün bu transferi konuşacak!
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz
En Çok Okunan Haberler
IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

IBAN, pos cihazı, yurt dışı çıkış harç ücreti! Vergilerde bir dönem kapanıyor... 150 liradan 1500 TL'ye yükselecek

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

'Yüzde 50 indirim' kararı beklentisi! Erdoğan duyurabilir: 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz

Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Cenk Tosun transferini resmen duyurdu!

Okan Buruk'tan Oğuz Aydın için itiraf geldi!

Okan Buruk'tan Oğuz Aydın için itiraf geldi!

Icardi'nin avukatı Florya'ya geldi!

Icardi'nin avukatı Florya'ya geldi!

Galatasaray, hazırlık maçında farklı mağlup oldu

Galatasaray, hazırlık maçında farklı mağlup oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.