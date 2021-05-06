Burak Yılmaz'dan transfer açıklaması

Fransa Ligi'nde PSG'nin bir puan önünde lider durumdaki Lille, 36. hafta maçında Lens'e konuk olacak. Kritik maç öncesi Burak Yılmaz basın toplantısında soruları yanıtladı. Maçla ilgili olarak, "Keşke seyirci olsaydı" diyen tecrübeli golcü, "Çok büyük bir derbi, bunu biliyorum. İlk maçta da bunun önemini arkadaşlarım tüm kulüp bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir derbiden daha fazlası. Lens'in de bizim de hedeflerimiz var. Onlara saygı duyuyoruz. Ama yarın bizim için bir derbiden daha fazlası" açıklamasını yaptı.

Genç bir takım olduklarını kaydeden Burak Yılmaz; "Mutlaka dalgalanmalarımız olacaktır. Ama arkadaşlarımın hepsinin üstesinden geleceğine eminim" diye konuştu.

Lens forması giyen Gael Kakuta'nın "PSG'nin şampiyon olmasını isterim" sözleri için de, "Saygı bakımından düşüncesini kendine saklaması daha doğru olurdu. Üstelik PSG ile daha yeni oynadılar ve maçı kaybettiler. Ekleyecek başka bir sözüm yok" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE FRANSA LİGİ ARASINDAKİ FARK

Türkiye ligi ile Fransa Ligi arasındaki farkı ise 35 yaşındaki futbolcu, "İkisi arasında fark var. Burası çok sert. Fizike dayanan, Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi. Bunu söylerken Türkiye Ligi'ni kesinlikle küçümsemiyorum. Ama buradaki seviye çok daha üst. Türkiye futbol anlamında başka bir seviyede. İnsanların hissi, takımlarına ve futbolcularına olan bağlılığı... Türkiye'de futbol bir yaşam tarzı. Takımın galip gelse bir hafta çok iyi geçer, kötüyse bir hafta çok kötü geçer. Böyle bir ortamda ülkemizin bizi sahiplenmesi ve takip etmesi, bir de hedefe gidince, bizleri Lille'i kendi takımları gibi takip etmeleri ve destek vermeleri bizleri sevindiyor. İnşallah sonu güzel olsun."