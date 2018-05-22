Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı!

Trabzonspor forması giyen Burak Yılmaz’ın son dönemde adı sıkça Beşiktaş’la anılıyor. Siyah-beyazlıların golcü oyuncuyla anlaştığı ve Burak’tan bonservisini almasını istediği iddia edilmişti. Burak Yılmaz’ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar, yıldız oyuncu için “Trabzonspor’a veda mı ediyor?” dedikodularını da beraberinde getirdi.





