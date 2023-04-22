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Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! "Yumruk yumruğa kavga ettik"

22.04.2023 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen eski milli futbolcu Burak Yılmaz, yıllar sonra çarpıcı itiraflarda bulundu. 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de yaşadığı anları paylaşarak geçmiş yıllarında yumruk yumruğa kavga ettiğini açıkladı.

Burak Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı! "Yumruk yumruğa kavga ettik"

37 yaşındaki başarılı futbolcu Burak Yılmaz, Mehmet Demirkol ile yaptığı röportajda kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı olaylar üzerine çarpıcı itiraflar yaptı. 2008 yılında Fenerbahçe'de oynadığı dönem hızlı kararlar verdiğini paylaşan Burak Yılmaz bu dönemde Luis Aragones ile yumruk yumruğa kavga ettiğini açıkladı.

SEN KİMSİN DEDİ

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Daha önceki röportajlarında da Fenerbahçe döneminde Aragones'le sorun yaşadığını paylaşan Burak Yılmaz, "Aragones’le ben yumruk yumruğa kavga ettim. Beni bir maç oynattı. İlk defa da 3-0 galip geldik. Çok da iyi oynamadım ama o sahada ilk defa net bir galibiyet. Çok iyi oynamadım. Sivas’a gittik aynı takım ilk 11 oynuyor ben yokum hemen gittim odasına çünkü bir daha benim orada, o takımda şans bulma ihtimalim yok. Hocaya dedim ki ‘Ben oynamıyorum. Geçen hafta kazandık. Herkes aynı takımda oynuyor, ben oynamıyorum. O da sen kimsin dedi. ‘ Abi en deli çağım hiç futbolda."

"ÇOK KÖTÜ KAVGA ETMİŞTİK"

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Sen kimsin deyince bana bende de o zaman cahil cesareti var. Çok kötü bir kavga etmiştik biz. Sonra 18 kişilik kadro her yere 17 kişi gidiyordu. Ben tek başıma duşumu alıp bir sene boyunca kadroya girmedim. Fenerbahçe’de öyleydi. İçimde uktedir. Fenerbahçe camiası çok büyük bir camia.

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