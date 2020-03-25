Burak Yılmaz'dan Terim, Albayrak ve Gümüşdağ mesajı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Benim yakın çevremde Fatih hocam, Göksel abim, Abdurrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar, bundan eminim. Biz millet olarak bugüne kadar inandığımız her şeyi başardık, yine başaracağız" ifadelerini kullandı.
"Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz.
Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah'dan rahmet diliyorum.
Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak oldugunu düşünüyorum.
Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.
Biz Millet olarak bu gune kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız."
(AA)
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