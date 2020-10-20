Burak Yılmaz Fransa'da performansı ile göz dolduruyor

35 yaşındaki tecrübeli golcü Lens maçında bir gol atarak takımına katkı sağladı.

Burak’ın Fransa’daki 7 maçta 3 golü var. Beşiktaş’ın bu sezonki forvetleri Aboubakar, Larin (2) ve Güven Yalçın’ın (1) ise toplam 3 golü bulunuyor. Burak Yılmaz performansıyla Fransız basınında manşetlere çıktı. (AKŞAM)

