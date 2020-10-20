SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Burak Yılmaz Fransa'da performansı ile göz dolduruyor

Burak Yılmaz Fransa'da performansı ile göz dolduruyor

FRANSA HABERLERİ  | 20.10.2020 09:20 | Son Güncelleme

Sezon başında Beşiktaş'tan Lille takımına transfer olan Burak Yılmaz, harika performansı ile Fransa'ya ısınmaya başladı.

Burak Yılmaz Fransa'da performansı ile göz dolduruyor

35 yaşındaki tecrübeli golcü Lens maçında bir gol atarak takımına katkı sağladı.

Burak’ın Fransa’daki 7 maçta 3 golü var. Beşiktaş’ın bu sezonki forvetleri Aboubakar, Larin (2) ve Güven Yalçın’ın (1) ise toplam 3 golü bulunuyor. Burak Yılmaz performansıyla Fransız basınında manşetlere çıktı. (AKŞAM)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı
10 kişi Galatasaray, Alanya'ya takıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Bir kez daha karşı karşıya...
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Bir kez daha karşı karşıya...
Fatih Terim, VAR'a tepki gösterdi!
Fatih Terim, VAR'a tepki gösterdi!
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Sahalarda böyle sakatlık görülmedi! Testis travmanası...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Gözlerinize inanamayacaksınız! Rekor bonservis!
Gözlerinize inanamayacaksınız! Rekor bonservis!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı!
Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı!
3'er puanları silindi
3'er puanları silindi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burak Yılmaz Fransa'da performansı ile göz dolduruyor
Gol canavarı Burak Yılmaz
Pablo Sarabia: Galatasaray taraftarını unutamıyorum
Galatasaray'ı unutamıyorum
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı; "KRAL"
Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı!
Juventus, PSG'li Kylian Mbappe için 395 milyon euro ödemeye hazır
Gözlerinize inanamayacaksınız! Rekor bonservis!
Montpellier'de 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransız ekibinde şok! 12 kişide korona...
Hatem Ben Arfa, Bordeaux'a transfer oldu
Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı açıklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.