Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz transferinde son dakika gelişmesi... Beşiktaş'a transfer olacağı aylardır gündemden düşmeyen Burak Yılmaz, bir diğer eski takımı olan Galatasaray'a dönüyor. Trabzonspor'un Ankaragücü maçının kadrosuna almadığı Burak Yılmaz'ın transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon attığı 29 golle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gönderdi. Galatasaray, Gomis'in boşluğunu Trabzonspor'un milli futbolcusu ve eski oyuncusu Burak Yılmaz'la dolduruyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI FİKRET ORMAN, BURAK YILMAZ TRANSFERİNİ YALANLADI

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kadrosuna almadığı Burak Yılmaz'ın adı geçtiğimiz sezondan itibaren sürekli olarak bir diğer eski takımı Beşiktaş'la anılıyordu. Ancak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz transferini net bir dille yalanladı.

Fikret Orman, TRTSpor'da yaptığı açıklamada "Burak Yılmaz için ne bir görüşmemiz oldu, ne de talep oldu. Burak Yılmaz Beşiktaşlı, ben de hep o yüzden onunla ilgili konuştum. Ben duruşu olan Beşiktaşlıların arkasında durmak durumundayım. Biz durumdan fırsat çıkaracak bir zihniyet değiliz, asla olmaz da. Biz itibarımız için yaşıyoruz. Trabzon Burak'ı göndermek istiyormuş, o bilmem neymiş falan, bu süreçlerin içinde değiliz. Geçen hafta Ahmet Ağaoğlu ile konuştuk ve hiç Burak falan konuşmadık" ifadelerini kullandı. - (MYNET.COM)