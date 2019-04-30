Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde 3. 'Dalya' peşinde

Burak Yılmaz, Süper Lig'deki ilk maçına da Beşiktaş formasıyla çıktı. 2005-2006'da Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Antalyaspor görev alan ve söz konusu sezonun bitmesiyle Beşiktaş'a transfer olan deneyimli oyuncu, 2006-2007 sezonunda ilk Süper Lig heyecanını yaşadı. Siyah-beyazlı takımdaki ilk 1,5 sezonluk döneminde 39 lig mücadelesinde görev alan Burak, bu sezonun devre arasında yeniden transfer olduğu Beşiktaş'taki ikinci döneminde ise 12 karşılaşmada şans buldu. Burak, siyah-beyazlı formayla 51 maçta 17 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki oyuncusu, 6 farklı takımla Süper Lig'de 299 maça çıktı. Burak Yılmaz, Galatasaray ile 5 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi maçta teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde ligdeki 300. karşılaşmasına çıkacak. Ligde Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Manisaspor formalarını giyen deneyimli oyuncu, 299 lig maçında rakip fileleri 175 kez havalandırdı.

EN ÇOK TRABZONSPOR FORMASI GİYDİ

Burak Yılmaz, Süper Lig'de en çok Trabzonspor formasıyla mücadele etti. Bordo-mavili takımın yaptığı 107 lig mücadelesinde sahada yer alan Burak, bu maçlarda 83 gol attı. Burak Yılmaz, Trabzonspor kariyerinde 2011-2012'de ise 33 golle krallık yarışında zirvede yer aldı. Deneyimli oyuncu, kariyerinin önemli bir bölümünü de hafta sonunda rakip olacağı Galatasaray'da geçirdi.

Ligin 31. haftasında eski takımına karşı forma bekleyecek Burak, sarı-kırmızlı formayla 105 karşılaşmada rakip fileleri 65 kez havalandırdı. Burak Yılmaz, ligdeki 2 şampiyonluk sevincini de Galatasaray kariyerinde yaşadı. Burak, 2012-2013'te sarı-kırmızılı formayla 24 gol atarak, ikinci kez gol kralı olma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE'DE FAZLA ŞANS BULAMADI

Ligin "Dört Büyük" takımında da forma giyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe deneyiminde ise istediği başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertli ekipte kısa süreliğine şans bulan Burak, 2008-2009'da Fenerbahçe adına sadece 6 maça çıkabildi. Burak Yılmaz, Süper Lig'de yer aldıkları sezonlarda Manisaspor ve Eskişehirspor formalarını da giydi. Manisaspor'da 16 karşılaşmaya çıkan Burak, Eskişehirspor'da ise 14 lig mücadelesine görev aldı.

