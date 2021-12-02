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Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

02.12.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, kariyerine Adana Demirspor'da nokta koymak istiyor. Mavi Şimşekler'e büyük bir sempati duyan ve baba tarafından Adanalı olan milli futbolcunun yeşil sahalara Adana Demirspor taraftarı önünde veda etmek istediği öğrenildi.

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Geçen sezon Lille'i şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği takım belli oldu.

BAŞKAN İLE İYİ BİR İLİŞKİSİ VAR

Ajansspor'un haberine göre; Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarını giyen Yılmaz futbolu Adana Demirspor'da bırakmak istiyor. Öte yandan; Yılmaz'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Asbaşkan Metin Korkmaz ile de ikili ilişkisi çok çok iyi durumda. Adana Demirspor'a ciddi bir sempatisi olan ve babası da Adanalı olan 36 yaşındaki forvet Mavi Şimşekler'in 1. Lig şampiyonluğunu sosyal medya hesabı Twitter'da kutlamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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